تبييض فوري للعروسة قبل الفرح بخلطة تبييض الإبط وإزالة السواد نهائياً مهما كان

الشبة لها فوائد كثيرة فهى تعمل على تبييض الإبط وإزالة رائحة العرق لأن الشبة تحتوى على مواد طبيعية تعمل على إزالة رائحة العرق فكمية مناسبة من الشبة وماء الورد والفازلين والليمون والزبادى سوف نتخلص من أكبر مشكلة تواجه السيدات وأيضاً الرجال وهي إسمرار الإبط وإزالة رائحة العرق، فهذه المشكلة تسبب إزعاج وإجراح عند الكثير من الناس فتميل منطقة الإبط إلى السواد، وهذا يرجع إلى عدة أسباب من أهمها عدم النظافة بإستمرار لأن هذا يؤدى إلى تراكم الميكروبات وتراكم خلايا الجلد الميتة وظهور البقع السوداء، ومن أسباب التعرق عدم تعرض هذه المنطقة إلى التهوية ومن أسبابها أيضا العوامل الوراثية والمرض بإرتفاع درجة حرارة جسم الإنسان وتناول بعض أنواع الأدوية نمو البكتريا فى الإبط كل هذا يتسبب في ظهور رائحة العرق الكريهة فيوجد الكثير من الناس يفضلون إستخدام مزيلات العرق الجاهزة إزالة رائحة العرق ويوجد أيضا العديد منهم يستخدمون الماسمات يعملون جلسات الليزر لتفتيح منطقة الإبط، وكل هذه الإستخدامات تعمل على حل المشكلة في وقتها.

مكونات طريقة عمل خلطة لتبييض الإبط وإزالة رائحة العرق

ثلاثة ملاعق كبيرة من الشبة المطحون

إثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت القرنفل

طريقة عمل خلطة لتبييض الإبط وإزالة رائحة العرق الكريهة