نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري للعروسة قبل الفرح بخلطة تبييض الإبط وإزالة السواد نهائياً مهما كان في المقال التالي
الشبة لها فوائد كثيرة فهى تعمل على تبييض الإبط وإزالة رائحة العرق لأن الشبة تحتوى على مواد طبيعية تعمل على إزالة رائحة العرق فكمية مناسبة من الشبة وماء الورد والفازلين والليمون والزبادى سوف نتخلص من أكبر مشكلة تواجه السيدات وأيضاً الرجال وهي إسمرار الإبط وإزالة رائحة العرق، فهذه المشكلة تسبب إزعاج وإجراح عند الكثير من الناس فتميل منطقة الإبط إلى السواد، وهذا يرجع إلى عدة أسباب من أهمها عدم النظافة بإستمرار لأن هذا يؤدى إلى تراكم الميكروبات وتراكم خلايا الجلد الميتة وظهور البقع السوداء، ومن أسباب التعرق عدم تعرض هذه المنطقة إلى التهوية ومن أسبابها أيضا العوامل الوراثية والمرض بإرتفاع درجة حرارة جسم الإنسان وتناول بعض أنواع الأدوية نمو البكتريا فى الإبط كل هذا يتسبب في ظهور رائحة العرق الكريهة فيوجد الكثير من الناس يفضلون إستخدام مزيلات العرق الجاهزة إزالة رائحة العرق ويوجد أيضا العديد منهم يستخدمون الماسمات يعملون جلسات الليزر لتفتيح منطقة الإبط، وكل هذه الإستخدامات تعمل على حل المشكلة في وقتها.
مكونات طريقة عمل خلطة لتبييض الإبط وإزالة رائحة العرق
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الشبة المطحون
- إثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد
- ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين
- أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- إثنين ملعقة كبيرة من الزبادى
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت القرنفل
طريقة عمل خلطة لتبييض الإبط وإزالة رائحة العرق الكريهة
- نحضر طبق من البلاستيك ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من من الشبة المطحونة وإثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من الفازلين وأربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من الزبادى وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت القرنفل ثم نخلط هذه المكونات جيدا.
- وقبل إستخدام هذه الخلطة نقوم بتنظيف منطقة الإبط جيدا ثم نقوم بوضع كمية من الخليط في الإبط ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.
- وبعد هذه المدة نقوم بفرك الخليط ثم نقوم بغسل الإبط بالماء الفاتر ونكرر هذه الخطوة يوميا ولمدة خمسة عشر يوما وبعد ذلك سوف نلاحظ بياض الإبط ورائحة جميلة بإستخدام خلطة الشبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض فوري للعروسة قبل الفرح بخلطة تبييض الإبط وإزالة السواد نهائياً مهما كان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.