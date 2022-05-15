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العدس في الخلاط.. بكوباية عدس حضري طريقه جديدة انتشرت مؤخرًا طريقة خبز العدس والأرز في المنزل، حيث يعد العدس واحدًا من أكبر البقوليات فائدة للصحة لأنه غني بالكثير من العناصر الغذائية الهامة للصحة كالفيتامينات والمعادن والكثير من الألياف الطبيعية، وهناك الكثير من الأشخاص التي تحب تناول العدس ولكن وصفتنا اليوم هي وصفة فريدة من نوعها، فمن الجديد على مسامعنا أن نقوم بتحضير الخبز بواسطة الأرز والعدس ولكنها من أكثر الوصفات الناجحة وبعد تجربتها لن تتوقفي على تحضيرها. طريقة خبز العدس والأرز في المنزل المكونات:- كوب من العدس الأصفر ومثلهما من الأرز.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج باودر ومن الخميرة الفورية.

رشة ملح.

دجاج للحشو. طريقة التحضير:- اغسلي الأرز والعدس جيدًا حتى تخلصيه من أي شوائب وأي نشا موجود عليه ثم قومي بنقعه داخل الماء الساخن لمدة نصف ساعة.

بعد أن يصبح قوام الأرز والعدس طري قليلًا قومي بتصفيته من الماء تمامًا بواسطة المصفاة ث قومي بوضعه داخل الخلاط الكهربائي.

أضيفي ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء على العجينة في الخلاط وشغلي الخلاط حتى يصبح قوام الخليط عجينة لينة ثم قومي بإضافة الملح والبيكنج بودر و قلبي العجينة جيدًا حتى تصبح سائلة.

اتركي العجينة تختمر لمدة نصف ساعة ثم قومي بتسخين طاسة قلي على النار وبها كمية بسيطة من الزيت.

بعد أن يسخن الزيت قومي بوضع كمية من العجينة لعمل دائرة بحجم الطاسة ثم قومي على جميع جوانبها حتى تنضج تمامًا.

كرري الخطوة السابقة مع كل الكمية المراد تحضيرها ثم قومي بإخراجها من الطاسة و ابدئي بحشوها الدجاج أو أي حشوة تفضلينها. ما هي فوائد العدس؟ يعمل العدس على تقوية جهاز الإنسان المناعي ويحد من إصابته بنزلات البرد الحادة.

كما أنه يساهم في الحد من شعور الصداع النصفي ويعطي الجسم شعور بالدفء في فصل الشتاء البارد.

يساهم في تخليص الجسم من الكثير من الدهون الزائدة حيث أنه يعطي المعدة شعور قوي بالشبع لفترة طويلة.

مفيد للأشخاص التي تعاني من مشكلة فقر الدم الحاد و يقوي العضلات لأنه غني بالبروتين. عمر شويل - جدة العدس في الخلاط.. بكوباية عدس حضري طريقه جديدة بطعم لذيذ بدون سلق - ثقفني

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