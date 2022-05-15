لكل من يتناول الشاي الأخضر لأي غرض تعرف على أضراره قبل شربه إياكم أن تقعوا في الخطأ

عندما نبدأ في التفكير بشأن تقليل الوزن أو تنظيم الطعام بداخل المعدة نلجأ إلى الشاي الأخضر سريعًا كواحد من الوسائل الهامة، حيث يساهم الشاي في تقديم عناصر مختلفة تساهم في حركة الطعام بشكل أفضل، ولكن تم إطلاق دراسة مؤخرًا توضح أن للشاي الأخضر أضرار أيضًا عند تناوله بشكل مستمر على الريق، إذا كنتم تتعرفون على ذلك لأول مرة يمكنكم متابعتنا وسيكون حديثنا موضح كل ذلك.

أضرار الشاي الأخضر على الريق

هناك الكثير من الأضرار التي يقدمها تناول الشاي الأخضر على الريق، حيث يعتبر من الأكثر الأشياء التي لا يجب أن نكثر منها، خاصةً من يقوم بعمل نظام غذائي لتقليل الوزن، على الجميع اخذ الحذر من هذه الأضرار جيداً: