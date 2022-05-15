نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كبة البطاطا باللحمة المفرومة والكبسة باللحمة فى المنزل في المقال التالي

الكبة هى واحدة من أشهر الأكلات الشامية وخاصة سوريا الشقيقة، حيث أن الكبة لها العديد من كرق التحضير وذلك ما يعطيها ويكملها المكملات الغذائية المفيدة للجسم، لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل الكبة باللحمة المفرومة. مكونات كبة البطاطا باللحمة المفرومة: 1 كيلو جرام بطاطس.

نص كيلو جرام لحمة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 حبة بصل مفروم فرم ناعماً.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نص ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نص ملعقة صغيرة بهارات مشكل.

1 كوب ونص بقسماط.

3 بيضات مخفوقة مع ملعقة من الخل.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطا وغسلها جيداً وتقطيعها إلي شرائح. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 وإحضار صينية ووضع عليها ورق الزبدة. نقوم بإحضار المقلاة ووضع اللحم ووضعها على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة وتقليبها ووضع الحليب ومرقة اللحم في الوعاء على نار متوسطه حتي تغلي. نقوم بتسخين زيت الزيتون في المقلاة ووضع الثوم لمدة 2 دقيقة وتقليبه. نقوم بوضع الدقيق حتي يمتص الزيت ووضع مرقة الدجاج والحليب وتركه على النار المتوسطة حتي يغلي مع التقليب. نقوم بوضع الثوم البودرة والفلفل الأسود، وتقليبه ووضع شرائح البطاطا في الصينية ووضع اللحمة المفرومة ووضع الكمية المتبقية من شرائح البطاطا فوق اللحمة المفرومة. ووضع خليط الحليب فوق البطاطا ورش الشيدر وتقديمه. مكونات كبسه باللحم والخضار: 3 أكواب الأرز طويل الحبة.

1 كيلو لحم الغنم بالعظم.

1 حبة بصل مقطعة أرباع.

1 حبة اللومي.

1 عود قرفة.

2 ورقة من ورق الغار.

4 حبات قرنفل.

5 فصوص فلفل أسود.

4 فصوص هيل.

3 ملاعق كبيرة زيت الذرة.

1 حبه بصل مبروش.

1 قرن فلفل أخضر.

3 حبات طماطم مبروش.

1 فص ثوم مهروس.

1 حبة فلفل حلو أخضر.

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 ملعقة صغيرة بهارات الكبسة.

1 ملعقة صغيرة ملح. للتزيين: 2 ملعقة كبيرة مكسرات مقلية: طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الأرز وغسله عدة مرات لمدة 30 دقيقة. نقوم بإحضار وعاء ووضع اللحم ووضع البصل، واللومي، والملح، والقرفة، وورق الغار، والهيل، ووضعه على نار متوسطة. يغمر في الماء والنار قوية حتي يغلي ويصبح هناك رغوة على الوجه ونقوم بتغطيتها ويترك حتى يغلي لمدة 30 دقيقة على نار هادئة ويصفى اللحم بالمرق. نقوم بتسخين شواية الفرن ووضع الفلفل في صينية ويوزع زيت الزيتون. يشوى الفلفل تحت الشواية في فرن لمدة 12 دقيقة حتى يصبح الخارجى بني غامق. وضع الفلفل في كيس نايلون ويقفل عليه، ويترك لمدة 10 دقائق حتي ينفصل القشرة الخارجية عن اللب. يقشر الفلفل ويقطع مكعبات صغيرة نقوم بإحضار صينية ووضع اللحم تحت الشواية في الفرن لمدة 10 دقائق حتي تصبح ذهبية. إحضار وعاء ووضع الزيت ووضع على نار متوسطة حتي يسخن الزيت ووضع البصل، والفلفل المشوي، والطماطم، ومعجون الطماطم، والفلفل، والبهارات، وتقليب الخضروات لمدة 3 دقائق. نقوم بتصفية الأرز من الماء ووضع الأرز إلي الخضروات في الوعاء ويقلب ويخلط الأرز بالخضروات. يضاف خمس أكواب مرقة ويترك حتي بتشرب الأرز المرقة ونغطى الوعاء ويترك على نار هادئة حتي يستوي. ووضع في أطباق التقديم وتوزيع اللحم وتزينها بالمكسرات. عمر شويل - جدة طريقة عمل كبة البطاطا باللحمة المفرومة والكبسة باللحمة فى المنزل - ثقفني

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