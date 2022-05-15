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أسهل طريقة لعمل الكوكيز الاقتصادي، هناك الكثير من أنواع البسكويت التي ظهرت جديدً في عالم الطبخ، ومن أشهر الوصفات التي أعجبت الكثيرين بالأخص الأطفال والشباب وجميع عشاق الشوكولاتة و الحلويات السريعة والخفيفة هي الكوكيز، كما أنها أصبحت من أكثر الحلويات طلباً في المطاعم والمحلات يتم تناولها بجانب المشروبات الساخنة والباردة، حيث تتميز بطعمها الخفيف و المميز، وسنقدم لكم طريقة سهلة جدًا وسريعة لعمل احلى وأخف كوكيز بالشوكولاتة يذوب في الفم بمكونات متوفرة في جميع المنازل بطريقة اقتصادية. الكوكيز الاقتصادي نص كوب من سكر حبيبات.

2 بيضة.

نص كوب زيت نباتى.

2 ملعقة من السمنة أو الزبدة.

باكيت من الفانيليا.

رشة ملح.

2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

باكيت من البيكنج بودر.

شوكليت شيبس. طريقة التحضير الكوكيز الاقتصادي أولاً نأتي بوعاء كبير أو بالعجان إذا كانت متوفرة لديك.

نضع بداخلها مقدار السكر والسمن والزيت و نقوم بضرب هذه المكونات مع بعضهم بالمضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن دقيقتين حتى يختلط المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع البيض و نضيف عليه الفانيليا و نستمر في ضرب المكونات حتى يختفى أثر البيض مع المكونات الأخرى.

في وعاء آخر نقوم بتقليب الدقيق والنشا ورشه الملح و البيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم.

بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على خليط البيض والسمن ونقلب حتى يمتزجا المكونات ويختفي أثر الدقيق مع الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع الشوكلت شيبس ونقلبها مع المكونات لكى تمتزج مع الخليط.

نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت او وضع ورقة من الزبدة ونوزع عليها القليل من الزبدة.

ثم نقوم بعمل كور من خليط الكوكيز ونقوم برصه في الصينية.

لابد من ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى لكي لا يلتصق اثناء التسوية لأنه سيزيد حجمها في الفرن.

بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم تسوية بسكويت الكوكيز.

نخرج الصينية من الفرن ولا نحرك القطع ألا بعد أن تبرد لكى لا تتكسر.

بعد ذلك نضعها في طبق التقديم وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الكوكيز الاقتصادى بتاع الافران بمقادير موجود فى كل بيت بخطوات بسيطة - ثقفني

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