نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث لجسدك عند تناول الدواء بدون ماء 5 أضرار يجب عليك معرفتها في المقال التالي

تناول الدواء بدون ماء أحيانا نكون على عجلة من أمرنا ومضطرين إلي أخذ الدواء بدون ماء، دون الانتباه إلى مما قد يسببه من ضرر، وهل بلع الدواء بلعاب الفم كافي لنزوله إلي المعدة، وتحقيق الاستفادة العلاجية اللازمة منه، بالإضافة إلى أن سوائل الفم قد لا تساعد أقراص الدواء على الوصول اللي المعدة، بل بالعكس من الممكن أن يتسبب قرص الدواء في الاختناق، والكثير من الأضرار الأخرى التي سنتعرف عليها في هذا المقال. ماذا يحدث لجسدك عند تناول الدواء بدون ماء قد يعلق الدواء في المريء ويسبب إلتهاب وتهيج المرئ. عند تكرار أخذ الدواء بدون ماء يتسبب في فتح الغطاء الجيلاتيني للدواء قبل وصوله للمعدة، مما قد يسبب حرقة وألم في الصدر والتهاب المرئ. لا يوجد أعصاب في المرئ مما يؤدي إلى ظهور الأعراض على الفور. تتسبب بعض الأدوية مثل علاجات هشاشة العظام، وأقراص وكبسولات المضاد الحيوي وبعض مسكنات الآلام إلي أضرار كبيرة عند تعثرها ووقوفها في المرئ. إذا تم تعلق الدواء في المرئ قد يتسبب هذا في تهتك الأنسجة الدقيقة للمرئ مما يسبب نزيف مؤلم أو جفاف شديد. كيفية تجنب أضرار بلع الدواء بدون ماء يفضل بلع الدواء وخاصة الأقراص الكبيرة نسبيا بكوب كامل من الماء فيما يعادل ٢٠٠ ملي، وذلك للتأكد من عبور الدواء من المرئ إلي المعدة.

عند شرب الماء لتناول الحبوب يفضل أن تكون في وضع الجلوس والشرب على ثلاث دفاعات، لتجنب الاختناق أو رجوع أقراص الدواء إلي الفم.

بعد الأدوية تكون بعد تناول وجبة العشاء أو قبل النوم مباشرة، يجب الانتظار علي الأقل ربع ساعة ثم الخلود إلي النوم لإعطاء فرصة لنزول الدواء إلي المعدة.

أحيانا يتطلب أخذ عدد من الكبسولات أو الأقراص في نفس الميعاد، عليك أخذ كل قرص علي حدي لتجنب تفاعل الأدوية معا، و التسبب في حدوث مشاكل للمعدة، وللحصول علي الفائدة العلاجية لكل دواء لوحدة. عمر شويل - جدة ماذا يحدث لجسدك عند تناول الدواء بدون ماء 5 أضرار يجب عليك معرفتها - ثقفني

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