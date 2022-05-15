أقوى كريم لتبييض اليدين والرجلين طبيعياً لبياض ناصع كالثلج خلال دقائق

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كريم طبيعي لتفتيح اليدين والرجلين، تتعرض دائما اليدين والرجلين إلى الاسمرار وتصبغات الجلد نظرا لأنها من أكثر المناطق المكشوفة طوال الوقت التي تتعرض لأشعة الشمس كثيرا كما يتم تغيير لونها بسبب المشاركة فى الأعمال المنزلية واستخدام المنظفات الكيميائية مما يؤدى أيضا إلى تشقق الجلد وتراكم طبقات من الجلد الميت به، وتسعى جميع الفتيات إلى البحث عن طرق فعالة لتبييض اليدين والرجلين سريعا ورجوع الجلد إلى لونه الطبيعي خاصة عند التحضير لمناسبة هامة، لذلك سنتعرف على بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك من خلالها صناعة كريم تبييض فعال فى منزلك بأقل التكاليف واستخدامه ضمن روتين العناية اليومي الخاص بك. كريم جليسوليد لتفتيح اليدين والرجلين المكونات: ملعقة من كريم جليسوليد.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة لبن بودرة.

ملعقة نشا.

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو. طريقة التحضير: اخلطي كريم جليسوليد مع اللبن البودر والنشا وامزجيهم معا جيدا حتى التجانس.

أضيفي ماء الورد وزيت اللوز الحلو إلى الخليط وقلبي جميع المكونات معا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ضعي الكريم فى علبة نظيفة وجافة واستخدميه يوميا قبل النوم ضمن روتينك اليومي وستلاحظي تحقيق نتائج فعالة فى تبييض اليدين والرجلين فى غضون أيام قليلة. وصفة النشا والليمون لتفتيح اليدين والرجلين المكونات: ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة جل صبار.

ملعقة عصير ليمون.

نصف ملعقة سكر. طريقة التحضير: امزجي جميع المكونات فى وعاء مع التقليب الجيد حتى تندمج المكونات مع بعضها البعض ويصبح قوامها كريمي.

طبقي الخليط على مناطق اليدين والرجلين مع التدليك برفق بحركات دائرية لعدة دقائق.

انتظري حوالى 15 دقيقة ثم اشطفي المناطق بالماء الفاتر.

جففي المناطق جيدا ثم ضعي الكريم المرطب المفضل لديك. زيت الزيتون والطحينة لتبييض اليدين والرجلين المكونات: ملعقة كبيرة من الطحينة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة. طريقة التحضير: امزجي جميع المكونات فى وعاء وقلبيها جيدا إلى أن تتجانس مع بعضها.

طبقي الخليط على اليدين والرجلين واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي المناطق بالماء جيدا ثم يتم وضع أي كريم مرطب تفضليه.

كرري تلك الوصفة من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا وستلاحظي نتائج رائعة. كريم جونسون والنشا أحضري ملعقة كبيرة من كريم جونسون الوردي والخاص بالترطيب العميق، ثم ابدئي فى وضعه فى طبق صغير.

أضيفي إليه نصف ملعقة من نشا الذرة وقلبي المكونات سوياً حتى تتجانس.

على بشرة نظيفة وجافة أضيفي كريم جونسون والنشا عليها وافركي لمدة دقيقة ثم يترك عليها حتى يجف، ثم يغسل بعد ذلك ولاحظي الفرق من أول مرة. عمر شويل - جدة أقوى كريم لتبييض اليدين والرجلين طبيعياً لبياض ناصع كالثلج خلال دقائق - ثقفني

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