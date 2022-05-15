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طريقة صبغ الشعر باللون البنى، تميل معظم السيدات إلى صبغ الشعر باللون البنى فى المراحل العمرية المختلفة نظرا لأنه يناسب جميع درجات البشرة ولا يفقد موضته أبداً، كما يلجأ إليه البعض لإخفاء الشعر الأبيض الذي يظهر بكثرة عند الكبر، ولم يعد صبغ الشعر بالمنزل بالأمر الصعب فيمكنك الاستغناء نهائيا عن الذهاب إلى صالونات التجميل ودفع أموال مضاعفة، فقومى باختيار لون الصبغة المفضل لديك واتبعي بعض الخطوات البسيطة التي سنذكرها فى الأتي من أجل الحصول على نتائج فعالة وبجودة تضاهى تلك التي يتبعها خبيرات التجميل. طريقة صبغ الشعر باللون البني صبغة درجة البنى المفضلة.

وعاء بلاستيكى.

فرشاة صبغة.

مشابك شعر.

مشط.

قفازات بلاستيكية.

ملابس قديمة.

فازلين. طريقة التحضير والاستخدام يفضل أن يتم وضع الصبغة على شعر نظيف خالي من أي زيوت أو كريمات، فقومى بغسل الشعر قبل يومين على الأقل من تطبيق الصبغة.

تجنبي استخدام البلسم بعد غسل الشعر أو وضع أي كريم مرطب حتى لا يعيق عملية صبغ الشعر.

ارتدى ملابس واقية أو لف غطاء بلاستيكي حول الكتفين لحماية ملابسك من الصبغة.

وزعي القليل من الفازلين خلف الأذنين والجبهة والرقبة لحماية تلك المناطق من التصبغ.

مشطي شعرك جيدا وقومى بتقسيمه إلى أربعة أجزاء أو أكثر مع استخدام مشابك الشعر لسهولة توزيع الصبغة على الشعر.

ارتدى القفازات البلاستيكية فى يديك قبل تطبيق الصبغة حتى لا تتلوث يديك أيضا.

اخلطي معجون الصبغة مع الأوكسجين المتواجد معها فى عبوة الصبغة وامزجيهم جيدا حتى تحصلي على قوام مناسب.

أخذي كل قسم من أقسام الشعر وابدئي بتوزيع الصبغة عليه بواسطة فرشاة الصبغة مع الابتعاد عن الجذور بمقدار 2 سم.

اتركي الصبغة على الشعر وفقا للمدة المذكورة على عبوة الصبغة وفى العشر دقائق الأخيرة قومى بتطبيق الصبغة على الجذور.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر ثم استخدمي البلسم لترطيب الشعر ثم يغسل بالماء مرة أخرى.

يراعى عدم غسل الشعر بشكل يومي حتى تحافظي على الصبغة وثابت اللون في الشعر.

وهذه كانت أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون البني في البيت وبدون الذهاب إلى صالونات التجميل. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون البني في البيت وبدون الذهاب إلى صالونات التجميل - ثقفني

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