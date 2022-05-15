انقذي أسنانك من التسوس.. مكون في مطبخك لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار أقوي من الليزر

أصبحت عيادات الأسنان مزدحمة بسبب الأشخاص القادرين الذين يريدون تبييض أسنانهم، ولكن هذا الأمر مكلف للغاية، والبعض الآخر يفضلون استخدام الوصفات الطبيعية التي لا تكلفهم الكثير من الوقت ولا المال، وكما أنها آمنة ولا يوجد لها أي أضرار نهائيا، وليس فقط طريقة واحدة، وإنما نحن سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لجعل الأسنان مثل اللؤلؤ في أسرع وقت ممكن وبدون أي مجهود، ومع العلم أن الأسنان يتغير لونها ويتأثر بجميع المأكولات والمشروبات التي نقوم بتناولها على مدار اليوم، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة تبييض الأسنان باستخدام خل التفاح والماء

خل التفاح له تأثير رائع في إزالة الجير المتراكم على الأسنان مهما كان حجمه، ونحن سوف نقدم لكم طريقة استخدامه:

يتم أخذ ملعقة من خل التفاح.

نضعها على كوب من الماء.

يجب عمل مضمضة يوميا في الصباح والمساء من هذا المحلول.

لابد أن تستغرق عملية المضمضة لمدة خمسة دقائق.

بعد الإنتهاء يجب غسل الأسنان بالمعجون والفرشاة.

بعد مرور أقل من أسبوع، سوف تجدين أن أسنانك أصبحت مثل اللؤلؤ.

طريقة تبييض الأسنان باستخدام الفراولة

الفراولة يحبها الجميع، وكلنا نعرف أن الفراولة يتم تناولها على شكل عصير، أو تناولها كمية هي، ولكن الشئ الغريب هنا هو استخدام الفراولة كوصفة طبيعية لتبييض الأسنان، وهذا ما سوف نقدمه لكم الآن:

يتم أخذ حبتين من ثمرة الفراولة.

يجب هرسهم باستخدام الشوكة جيدا.

يجب أخذ كمية مناسبة من هذا الخليط على فرشاة معجون الأسنان، يوميا في الصباح والمساء.

يتم استخدامها نفس استخدام معجون الأسنان.

يتم الاستمرار على هذه الوصفة، حتى تصل أسنانك إلى اللون التي تريده.

طريقة تبييض الأسنان باستخدام ملح البحر وعصير الليمون

الكثير منا لا يعرف الفوائد الكبيرة لملح البحر، ومن أهم استخداماته أنه أصبح يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية المختلفة، ونحن سوف نقدم لكم طريقة استخدامه في تبييض الأسنان: