أصنعي بنفسك كريم الخميرة لتسمين الوجه وإزالة البقع الداكنة

كريم الخميرة من أنواع الكريمات الطبيعية التي تحافظ على نضارة الوجه، حيث أن كريم الخميرة يعمل على تدوير الوجه ومنح الوجه مظهرا رائعا وجميلا، ويدخل في كثير من مستحضرات التجميل لأنه يحتوي على مواد طبيعية وحيث أن معظم النساء يلجأ إلى مواد كيميائية ضاره بالبشرة، وكما أن كريم الخميرة من الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض الوجه وتدوير الوجه وإغلاق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون، وكثيرا من الفتيات يلجأ إلى الخلطات الطبيعية التي تعمل على ملئ الخدود وهي من علامات الجمال، وكما أن معظم النساء التي يعانوا من نحافة الوجه، لذا فهناك وصفة طبيعية من كريم الخميرة لجعل الوجه أكثر نظارة بمواد طبيعية غير كيميائية، فكريم الخميرة فعال في علاج مشاكل البشرة من خلال الهالات السوداء والتجاعيد، وحيث أن الخميرة تحتوي على الكثير من المعادن والعناصر المهمة لصحة الوجه، وتعمل على ترطيب الوجه وتساعد في تفتيح الوجه وتسمين الوجه، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم الخميرة بطريقة بسيطة وبخطوات بسيطة لتسمين الوجه والقضاء على الهالات السوداء ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين الوجه

المكونات:

أثنين كبسولة من فيتامين أ.

أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة البيرة.

عدد أربع ملاعق كبيرة من الماء أو أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

وعاء مناسب للخلط.

طريقة التحضير: