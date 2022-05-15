خطوات صبغ لحية طبيعي بمواد طبيعية وغير مكلفة بطريقة فعاله 100%

صبغ لحية طبيعي حيث يبحث العديد من الرجال عن كيفية تلوين لحيتهم لأسباب عديدة، منها أخفاء لون الشعر الأبيض، ومنهم من يتبعون موضة التغير، حيث يريدون تجديد مظهرهم فقط، لذا سنعلمك في هذه المقال عن طرق جدية لصبغ شعر اللحية بمواد طبيعية غير ضارة، وأيضا غير مكلفة، حيث ستجدد مظهرك دون الصبغ والمواد الكيميائية الضارة. صبغ لحية طبيعي كيفية صبغ لحيتك بشكل طبيعي؟ يمكنك العثور على العديد من منتجات صبغ اللحية في المتاجر والصيدليات، ولكن إذا كنت تفضل حل طبيعيًا، فابحث عن متجر للأطعمة الصحية (العطارين). سيقوم المنتج بعمله وسيكون ألطف على بشرتك، على الرغم من أن المدة قد تنخفض وقد تحتاج إلى اللمس في غضون أسبوعين كحد أقصى. إذا كانت بشرتك حساسة للغاية، فهذا خيار ممتاز لك. يمكنك أيضًا تجربة بعض العلاجات المنزلية.

صبغ اللحية بالحناء

قم بشراء الحناء في مكان موثوق أي لون تختار اذا كان اسود أو بني أو اشقر، ثم اتبع الخطوات الأتية بكل حذر:

اولا قم بأفراغ الحنه في وعاء ثم اضف نصف علبه زبادي.

ثم اضف الماء تدريجيا حتي تصبع عجينة واخلط جيدا.

ارتدي قفزات بلاستيك واحضر فرشه معجون قديمة.

ثم اغمس الفرشاة في الصبغة وقوم بموضعها علي لحيتك بكل حظر حتى لا تلطخ ملابسك.

ولكي تتلاشي ذلك قم بارتداء ملابس قديمة عند الصبغ، حيث اذا جاء شئ علي ملابسك لا تندم.

اترك الحناء حتى تنشف، ثم قم بشطف لحيتك حتى يصبح الماء شفافا، وقم بترطيبها بعد ذلك.

الصبغ بالماسكارا

هل تريد تغطية بعض الفجوات وتغطية القليل من الشعر الأبيض؟ ابحث عن ماسكارا واستخدم الفرشاة لتطبيق المنتج على لحيتك. يمكن أن يستمر الماء لفترة أطول قليلاً، لكن ضع في اعتبارك أنه سيتعين عليك تطبيقه كل يوم.

ما هي مدة صبغ اللحية؟

تعتمد مدة بقاء الصبغة على المنتج الذي استخدمته للصبغ ومدى سرعة نمو لحيتك وعدد مرات غسلها.

إذا كنت تنوي صبغ لحيتك بشكل منتظم، على سبيل المثال، لإخفاء الشعر الأبيض، يجب أن تترك ما بين ثلاثة أسابيع وشهر للقيام بعملية تحسين.

نوصي بعدم استخدام الماء شديد السخونة عند الاستحمام لأن ذلك يسهل عملية استخلاص الصبغة.

من المهم أيضًا أن تستخدم منتجات مناسبة للنظافة. صابون اكس جولد السائل عملي جدا لأنه يمكنك استخدامه للشعر واللحية والجسم

كيف ترسم اللحية دون تلطيخ الجلد

هذه النصيحة قديمة لكنها تعمل. قبل البدء في صبغ لحيتك، ضعي الفازلين أو الزيت على الأماكن التي لا تريدين تلطيخها، مثل أنفك وشفتيك ورقبتك. سيمنع ذلك بشرتك من امتصاص الصبغة عند ملامستها للصبغة.بعد الانتهاء من وضع الصبغة وانتظار تأثيرها، نظف البقع غير المرغوب فيها بالقطن أو بمناديل.