نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات صبغ لحية طبيعي بمواد طبيعية وغير مكلفة بطريقة فعاله 100% في المقال التالي
صبغ لحية طبيعي حيث يبحث العديد من الرجال عن كيفية تلوين لحيتهم لأسباب عديدة، منها أخفاء لون الشعر الأبيض، ومنهم من يتبعون موضة التغير، حيث يريدون تجديد مظهرهم فقط، لذا سنعلمك في هذه المقال عن طرق جدية لصبغ شعر اللحية بمواد طبيعية غير ضارة، وأيضا غير مكلفة، حيث ستجدد مظهرك دون الصبغ والمواد الكيميائية الضارة.
صبغ لحية طبيعي
صبغ اللحية بالحناء
قم بشراء الحناء في مكان موثوق أي لون تختار اذا كان اسود أو بني أو اشقر، ثم اتبع الخطوات الأتية بكل حذر:
- اولا قم بأفراغ الحنه في وعاء ثم اضف نصف علبه زبادي.
- ثم اضف الماء تدريجيا حتي تصبع عجينة واخلط جيدا.
- ارتدي قفزات بلاستيك واحضر فرشه معجون قديمة.
- ثم اغمس الفرشاة في الصبغة وقوم بموضعها علي لحيتك بكل حظر حتى لا تلطخ ملابسك.
- ولكي تتلاشي ذلك قم بارتداء ملابس قديمة عند الصبغ، حيث اذا جاء شئ علي ملابسك لا تندم.
- اترك الحناء حتى تنشف، ثم قم بشطف لحيتك حتى يصبح الماء شفافا، وقم بترطيبها بعد ذلك.
الصبغ بالماسكارا
هل تريد تغطية بعض الفجوات وتغطية القليل من الشعر الأبيض؟ ابحث عن ماسكارا واستخدم الفرشاة لتطبيق المنتج على لحيتك. يمكن أن يستمر الماء لفترة أطول قليلاً، لكن ضع في اعتبارك أنه سيتعين عليك تطبيقه كل يوم.
ما هي مدة صبغ اللحية؟
تعتمد مدة بقاء الصبغة على المنتج الذي استخدمته للصبغ ومدى سرعة نمو لحيتك وعدد مرات غسلها.
- إذا كنت تنوي صبغ لحيتك بشكل منتظم، على سبيل المثال، لإخفاء الشعر الأبيض، يجب أن تترك ما بين ثلاثة أسابيع وشهر للقيام بعملية تحسين.
- نوصي بعدم استخدام الماء شديد السخونة عند الاستحمام لأن ذلك يسهل عملية استخلاص الصبغة.
- من المهم أيضًا أن تستخدم منتجات مناسبة للنظافة. صابون اكس جولد السائل عملي جدا لأنه يمكنك استخدامه للشعر واللحية والجسم
كيف ترسم اللحية دون تلطيخ الجلد
هذه النصيحة قديمة لكنها تعمل. قبل البدء في صبغ لحيتك، ضعي الفازلين أو الزيت على الأماكن التي لا تريدين تلطيخها، مثل أنفك وشفتيك ورقبتك. سيمنع ذلك بشرتك من امتصاص الصبغة عند ملامستها للصبغة.بعد الانتهاء من وضع الصبغة وانتظار تأثيرها، نظف البقع غير المرغوب فيها بالقطن أو بمناديل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات صبغ لحية طبيعي بمواد طبيعية وغير مكلفة بطريقة فعاله 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.