نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون حلة ضغط.. فكرة عبقرية لتسوية اللحوم بسرعة الصاروخ مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة في المقال التالي
معظم النساء تحتار في طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة، ومعظم الأشخاص يحبون تناولها وبالأخص في الأعياد والمناسبات، وتقدم بجوار أرز بصلصة وعيش محمص، ويذهب الكثير من الأشخاص لتناول شوربة الكوارع الرائعة، مع العلم أن هذه الأشياء تحتاج إلى وقت كبير في تسويتها، وعلى وجه الخصوص الكوارع إذا كانت الماشية كبيرة الحجم، وتحتاج إلى طريقة معينة للتسوية، ولكن معنا سوف نقدم لكم طريقة سريعة وبسيطة لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق خلال دقائق، كل ما يجب عليكِ هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
طريقة تسوية اللحم في ثواني
توجد أنواع من اللحمة تحتاج إلى وقت كبير في تسويتها، ولكن للأسف الشديد معظم النساء لا يعرفون هذه الأنواع من اللحمة، ونحن سوف نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتسويتها، وتتلخص المكونات في:
- كيلو من اللحمة القطع.
- بصلة كبيرة الحجم.
- حبة واحدة من الطماطم.
- فلفل أسود.
- بهارات لحمة مختلفة.
- عود من القرفة.
- ورق لورا.
- ثلاث فصوص من الحبهان.
- ملعقة متوسطة سكر، وهذه الملعقة هي سر التسوية السريعة.
طريقة التسوية:
- يتم وضعوعاء على النار فيه كمية ماء مناسبة.
- ثم نقوم بتقطيع البصلة قطع صغيرة، والطماطم ثم نضعهم في الماء.
- يتم وضع جميع التوابل في الماء.
- يتم تغطية الوعاء حتى يتم الغليان.
- يتم غسل اللحمة جيدا، ثم نضعها في الماء.
من حين إلى أخر، نختبر اللحمة.
- سوف نلاحظ أن وقت التسوية أسرع من أي وقت آخر.
طريقة تسوية الكوارع في أسرع ممكن
الكوارع لا طعم مميز وجميل، ولكن معظم النساء لا يفضلون شرائها، بسبب عدم معرفتهم الطريقة الصحيحة لتسويتها، وهذا ما سوف نقدمه الآن:
- يتم شراء الكوارع، ثم نطلب من الجزار تقطيعها بالحجم الذي تريده.
- بعد ذلك يجب غسلها جيدا، ثم نضعها في وعاء مناسب.
- يتم وضع عليها بصلة واحدة، وحبة طماطم، وجميع المكونات التي ذكرناها من قبل.
- نضع عليها الماء البارد، وملعقة كبيرة من السكر.
يتم تغطيتها وتركها حتى تمام التسوية.
- سوف تلاحظين أن هذه الطريقة أفضل وأسرع من أي طريقة أخرى.
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