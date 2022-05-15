نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الباونتي التركية بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وبشكل خرافة في المقال التالي
كيكة الباونتي التركية ، من الحلويات الغربية اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الكثير، وهي أيضا من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمفضلة والمحببة لديهم أيضا، كما أنها تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الرائع واللذيذ الذي لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها أيضا، لذا تحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها لكي تقدمها لأفراد أسرتهم أو لضيوفهم كنوع من التجديد والتنوع بدلا من الكيكة التقليدية، ولما تضفي من بهجة وسعادة في المنزل، وهي تتكون من ثلاث طبقات؛ الطبقة الأولى الكيك، والطبقة الثانية خليط الجوز الهند، والطبقة الثالثة جناش الشوكولاتة، كما يمكنكم تجربة كيك يومي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الباونتي التركية بطريقة سهلة ومضمونة، وبألذ الوصفات للشيف أم أنوار.
مكونات كيكة الباونتي التركية
تتكون كيكة الباونتي التركية من مكونات سهلة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير الكيك
- 2 بيضة.
- نصف كوب سكر.
- باكيت فانيليا.
- ملعقة صغيرة نسكافيه.
- نصف كوب زيت.
- ربع كوب ماء دافئ.
- نصف كوب حليب.
- كوب ونصف دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو.
- ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.
- نصف كوب حليب لسقي الكيك.
مقادير الطبقة الثانية.
- 2 كوب ونصف حليب.
- 2 كوب جوز الهند.
- نصف كوب سكر.
- نصف كوب سميد.
- باكيت فانيليا.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
- ملعقة كبيرة زيت.
مقادير الطبقة الثالثة
- 2 كوب حليب.
- 2 باكيت كريم كراميل.
- علبة قشطة أو دانيت.
- 2 ملعقة كبيرة ونصف كاكاو.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة الباونتي التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا، ثم نخفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف الماء الدافئ والنسكافيه ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الزيت والحليب ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك ننخل الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر على الخليط ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ويختفي الدقيق.
- ثم نحضر قالب سهل الفك مقاس 26 سم، وندهنها بالزيت، ثم نوزع فيها خليط الكيك ونساويه جيدا، ثم نخبط القالب قليلا.
- ثم ندخل القالب فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة حرارة مئوية، ثم نتركها لمدة 22 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج القالب من الفرن، ثم نترك الكيكة تبرد تماما.
- ثم نفك القالب ونقلب الكيكة، ثم نسقيها بالحليب، ونضعها جانبا.
- ثم نحضر الطبقة الثانية، نحضر حلة ونضيف إليها السكر وجوز الهند والسميد والفانيليا والزبدة والحليب.
- بعد ذلك نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط ويثقل القوام.
- ثم نرفع الحلة من على النار، ونوزع الخليط مباشرة وهو ساخن فوق الكيكة ونساويها جيدا.
- بعد ذلك ندخل القالب في الثلاجة لحين تحضير الطبقة الثالثة.
- ثم نحضر الطبقة الثالثة، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والكريم كراميل والكاكاو، ثم نقلب جيدا على البارد حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط وتذوب المكونات.
- ثم نضيف علبة القشطة ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.
- ثم نرفع الحلة من على النار، ونوزع صوص الشوكولاتة من خلال مصفاة فوق الطبقة الثانية.
- بعد ذلك ندخل القالب في الثلاجة ونتركه لبعض ساعات لكي تتماسك الطبقات.
- ثم نخرج القالب من الثلاجة، ونقدم كيكة الباونتي التركية في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الباونتي التركية بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وبشكل خرافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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