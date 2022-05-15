كيكة الباونتي التركية بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وبشكل خرافة

كيكة الباونتي التركية ، من الحلويات الغربية اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الكثير، وهي أيضا من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمفضلة والمحببة لديهم أيضا، كما أنها تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الرائع واللذيذ الذي لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها أيضا، لذا تحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها لكي تقدمها لأفراد أسرتهم أو لضيوفهم كنوع من التجديد والتنوع بدلا من الكيكة التقليدية، ولما تضفي من بهجة وسعادة في المنزل، وهي تتكون من ثلاث طبقات؛ الطبقة الأولى الكيك، والطبقة الثانية خليط الجوز الهند، والطبقة الثالثة جناش الشوكولاتة، كما يمكنكم تجربة كيك يومي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الباونتي التركية بطريقة سهلة ومضمونة، وبألذ الوصفات للشيف أم أنوار.

مكونات كيكة الباونتي التركية

تتكون كيكة الباونتي التركية من مكونات سهلة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

2 بيضة.

نصف كوب سكر.

باكيت فانيليا.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

نصف كوب زيت.

ربع كوب ماء دافئ.

نصف كوب حليب.

كوب ونصف دقيق.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.

نصف كوب حليب لسقي الكيك.

مقادير الطبقة الثانية.

2 كوب ونصف حليب.

2 كوب جوز الهند.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سميد.

باكيت فانيليا.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت.

مقادير الطبقة الثالثة

2 كوب حليب.

2 باكيت كريم كراميل.

علبة قشطة أو دانيت.

2 ملعقة كبيرة ونصف كاكاو.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة الباونتي التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: