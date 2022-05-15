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عمر شويل - جدة مقشر منزلي لتقشير وتنعيم الجسم وتزيل الجلد الميت لبشرة مثل الأطفال، تبحث الفتيات المقبلات على الزواج عن ماسكات تعمل على تبييض الوجه بالإضافة إلى تقشير وتنعيم الجسم، ولا ينصح باستخدام مستحضرات التجميل للعمل على تقشير الجسم لما قد تتسبب به من آثار جانبية غير مرغوبة، لذلك تعد الخلطات الطبيعية الحل الأمثل لهذه المشكلة، حيث أنها آمنة وتمنحك نتيجة سريعة لبشرة ناعمة وناصعة البياض، كما ويعد استخدام النشا أحد الحلول المناسبة لعلاج سواد المناطق الداكنة بالجسم، وتزداد فوائده في حال استخدام عصير الليمون معه.

مقشر فعال لتقشير وتنعيم الجسم والتخلص من الجلد الميت في دقائق

يعد تقشير وتنعيم الجسم من الأمور الضرورية للحفاظ علي نضارة وصحة الجلد حيث أن الجلد الميت المتراكم علي البشرة يتسبب في اسمرارها.

ولذلك تلجأ لمنتجات تقشير البشرة ولكنها تؤذي الجلد وتؤدي إلي جفافه نتيجة كثرة الاستخدام.

ولذلك سوف أقدم لكم مقشر منزلي لتقشير وتنعيم الجسم لبشرة ناعمة مثل الأطفال.

مقشر النشا وعصير الليمون لتقشير وتنعيم الجسم

تعد مكونات هذا المقشر متوفرة داخل كل منزل،حيث يعمل علي تبييض وتنعيم الجسم ويتكون من

المكونات

3 ملاعق من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير المقشر

نقلب النشا والحليب مع بعض في وعاء صغير.

نضيف المكونات الأخرى وهي الليمون وزيت الزيتون بالتدريج حتى تتكون عجينة ناعمة.

نغسل اليدين و نجففها جيداً ثم نأخذ كمية من العجينة السابقة ونضعها على المناطق الداكنة لمدة نصف ساعة.

نحضر لوفة استحمام خشنة بعد انقضاء الوقت السابق ونفرك الجسم جيداً بها، ثم يغسل الجسم بالماء.

بعد الاستحمام نستخدم الكريم المرطب على الجسم.

ماسك تفتيح البشرة باستخدام النشا

يعمل هذا الماسك على التخلص من حب الشباب والبقع الداكنة والنمش، كما يزيد من إشراق الوجه ونضارته، ويمكن تطبيقه على الجسم:

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

قطرات من ماء الورد (يستخدم للبشرة الجافة بدلاً من عصير الليمون).

تطبيق الماسك

نظفي المكان المراد وضع الماسك عليه جيداً.

ضعي ملعقة من مزيج المكونات السابقة على المنطقة المراد تقشيرها.

اتركي المزيج لمدة ثلث ساعة ثم اغسلي المنطقة بالماء البارد.

ويفضل استخدام مرطب مناسب للجسم بعد ذلك.

فوائد النشا للبشرة والجسم

يؤدي استخدام النشا دور فعال في تقشير وتنعيم الجسم، ومن أهم فوائده العديدة: