بدون سكر اصنعي كرات السمسم الشهية بألذ طعم وبثلاث مكونات فقط

كرات السمسم ، من الحلويات بسيطة التحضير التي يمكن إعدادها بالمنزل بدون الحاجة إلي استخدام الفرن، فهي حلوى يتم تحضيرها على البارد مغذية ومفيدة، لاحتوائها على التمر الذي يمد الجسم بالطاقة وتحتوي أيضاً على السمسم الذي يعطي لها نكهة رائعة ومميزة، وهي لا تحتاج إلي الكثير من المكونات بل هي سهلة وسريعة جداً ولا تتطلب منا الكثير من الوقت وتعتبر هي بديلة للحلويات التي اعتدنا على تقديمها، فهي حلوى رائعة بفكرة جديدة وبشكل رائع وجميل، يمكن تقديمها للضيوف أو للأسرة فهي مغذية ومفيدة، وتعتبر من الحلويات الرائعة والموفرة للمال مقارنة بالحلويات الجاهزة التي تباع في المحلات بأسعار مرتفعة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة وبسيطة لإعداد حلوى بدون سكر وبدون فرن وهي حلوى كرات السمسم بالمنزل.

مكونات عمل حلوى كرات السمسم بالمنزل

تتكون الحلوى من مكونات سهلة ومعدودة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الفول السوداني المحمص.

كوب من السمسم المحمص.

2 كوب من التمر الطري منزوع النوى.

للتزين

أنصاف من الفول السوداني اختيار.

طريقة التحضير

من خلال خطوات سهلة يمكننا إعداد كرات السمسم الشهية بدون سكر بالمنزل والخطوات هي كما يلي:ـ

في محضرة الطعام (الكبة) نقوم بوضع الفول السوداني المحمص ثم نقوم بطحنه حتي يصبح ناعم جداً. ثم يوضع في وعاء كبير، ثم نقوم بطحن التمر في الكبة بحيث يصبح بقوام ناعم جداً. نضيف خليط التمر إلي الفول السوداني المطحون ونقلب المكونات معاً ثم نعجن المكونات باليد، حتي يصبح الخليط متجانس ومتماسك.

طريقة التشكيل