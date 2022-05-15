بحبة واحدة من بطاطس أضيفي عليها هذا المكون وحصلي على أصابع بطاطا مقرمشة في دقيقتين

البطاطس المقرمشة من المأكولات المفضلة لدي العديد من الأشخاص وخصوصًا عند الأطفال، وهي من الأطباق الرئيسية في وجبة الأفطار وأيضًا في وجبة العشاء، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لعمل البطاطس المقرمشة في المنزل.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في المنزل

تحتوي البطاطس على نسبة من النشويات التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية، حيث أن هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل البطاطس المقرمشة في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم فيما يلي.

المكونات

بالإضافة إلى حبة كبيرة من البطاطس.

٢ ملعقة نشا.

٢ ملعقة بقسماط مبشور.

ملعقة فلفل أسود، ملعقة كمون، ملعقة كزبرة ناشفة.

نضيف فيما بعد حوالي ملعقة كاري، ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة ملح، ملعقة خل أبيض.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

كما أنه لتحضير البطاطس المقرمشة تحتاج أن تقوم بالخطوات التالية: