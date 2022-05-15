نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع خلطة تبييض الوجه واليدين بسرعة فائقة نتيجة فعالة ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل الخلطات الطبيعية لتبييض اليدين هذا ما سنقدمه اليوم من خلال موقعنا ثقفني لزوارنا الكرام، فمع ظهور مشاكل البشرة نجد أكثر ما يتأثر بالاسمرار هي منطقة اليدين كونها معرضه دوما لاشعة الشمس الضارة، بجانب تعرضها للماء فترات طويلة، وغيرها من العوامل التي تؤثر بالسلب على البشرة، ومن هنا نود أن نستعرض بالسطور التالية بعض الخلطات الفعالة في تبييض اليدين بأفضل الوصفات الطبيعية.

خلطات طبيعية لتبييض اليدين

أصبحت الوصفات الطبيعية هي أفضل الطرق في تبييض الوجه واليدين كونها لا تترك ورائها أثار جانبية ترهق البشرة وتزيد من حجم المشكلة مثال الكريمات والمستحضرات التي تباع في مراكز التجميل، واليكم وصفات لتفتيح اليدين باستخدام الزبادي والحليب والنشا والعسل الأبيض، فلكل مكون من الأربع مكونات المذكورة يساعد بشكل كبير في تبييض الوجه وازالة البقع والاسمرار وتوحيد لون البشرة.

تبييض الوجه بالحليب والنشا

المكونات:

ملعقتان من الحليب.

ملعقة كبيرة من النشا.

الخطوات

ينبغي دمج المكونان معا جيدا جدا في وعاء حتي يتشكل لديكي خليط متجانس تماماً. نبدا بتوزيع المزيج على اليدين والوجه حسب الرغبة بحركات دائرية. يترك الخليط لمدة 40 دقيقة تقريباً حتي يجف تماماً. تشطف اليدين بالماء الفاتر. تكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع.

وصفة الليمون مع النشا لتفتيح البشرة واليدين

مع وصفة الليمون والنشا التي تعتبر من أقوي الوصفات الفعالة والتي تحتوي على خصائص مذهلة في تفتيح البشرة، ستصبح بشرتك افتح في وقتا قصير.

المكونات:

نصف ليمونة.

ملعقة من مسحوق النشا.

الطريقة:

عليكي بأخذ كمية النشا ووضعها على نصف الليمونة. قومي بمسح الوجه واليدين بها مع حركات دائرية. يترك الخليط على الوجه ولليدين حتي مرور ساعة. يشطف الوجه بالماء الفاتر. احرصي على تكرار الوصفة ثلاثة مرات من كل أسبوع لنتيجة مبهرة. يمكن ايضا اضافة ملعقة من ماء الورد لترطيب البشرة ونتيجة أفضل.

معجون الطماطم والليمون لتفتيح الجسم

مع الليمون ومعجون الطماطم ستلاحظين الفرق بنفسك من أول استخدام، فلكل مكون من المكونان قدرة هائل. في تبييض الوجه والجسم بالكامل.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من عسير الليمون.

ملعقة من معجون الطماطم

طريقة الاستخدام