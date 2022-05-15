مشروب الملوك عصير الكرفس على الريق تناوله لمدة أسبوع وسيتغير جسمك بالكامل

الكرفس أحد أهم أنواع الخضروات التي يقل استهلاكها ويجهل العديد به، ولكن الكرفس من الخضروات الهامة جدًا والتي تحتوي على فوائد عديدة يجعل عصير الكرفس على قائمة العصائر الهامة والمفيدة لصحة الإنسان، وفي المقال التالي نستعرض معكم الكرفس وفوائده وطرق تحضير العصير بطريقة لذيذة وشهية.

طرق تحضير عصير الكرفس

نعرض لكم طرق صناعة عصير الكرفس في المنزل من أجل الاستفادة من فوائده، ونقدم لكن بعض الأفكار بإضافة نكهات بجانب الكرفس، وطريقة تحضيره هي الآتية:

وصفة عصير الكرفس المركز:

في الخلاط الكهربائي نضع حبات الكرفس.

إضافة القليل من المياه.

خلط المكونات جيدًا.

تحليته بالعسل أو السكر.

وصفة عصير الكرفس والبرتقال:

نضع حبات الكرفس بعد تقطيعها في الخلاط الكهربائي.

إضافة شرائح البرتقال.

إضافة القليل من المياه.

وقطع الجزر قبل تشغيل الخلاط الكهربائي.

خلط المكونات جيدًا.

تحليته بالعسل أو السكر.

وصفة عصير الكرفس والجزر والتفاح

نضع حبات الكرفس في الخلاط الكهربائي.

إضافة قطع التفاح.

إضافة القليل من المياه.

إضافة قطع الجزر.

خلط المكونات جيدًا في الخلاط الكهربائي.

تحليته بالعسل أو السكر.

فوائد عصير الكرفس

هناك العديد من الفوائد التي تعود على الجسم عند الانتظام في شرب عصير الكرفس، اهم تلك الفوائد هي:

موازنة نسب السكر في الدم.

المساعدة في تخفيف أعراض الربو والحساسية.

الوقاية من مرض الزهايمر.

تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

تعزيز صحة ومناعة الجسم.

زيادة الشعور بالشبع.

المساعدة في ترطيب الجسم.

تنظيف الجسم من السموم.

خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

تثبيت مستوى ضغط الدم للذين يعانون من ارتفاعه.

تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية، وفشل القلب.

كما أنه سوف يعمل على الوقاية من الإصابة بأنواع السرطانات المختلفة.

المساهمة في علاج التهابات المفاصل.

لطالما تم استخدام مستخلص بذور الكرفس والبحث عن خصائصه المضادة للالتهابات على الجسم. تاريخياً ، تم استخدام العديد من الكرفس ومستخلصات بذوره لعلاج الالتهابات تشير بعض الدراسات إلى أن مستخلص بذور الكرفس له نفس فعالية الأدوية مثل الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين في علاج أعراض التهاب المفاصل ، وقد يكون له أيضًا فوائد في تخفيف الآلام.