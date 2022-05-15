وداعا لقشرة الشعر المزعجة وصفة خطيرة للقضاء على القشرة وتساقط الشعر نهائيا بمكونات بسيطة من البيت

الشعر من أهم مايميز كل امرأة جميلة، وذلك لأنه زينة جميع النساء، ولكنه قد يتعرض للعديد من المشاكل التي تجعل الكثير يبحث عن كيفية مواجهتها للحصول على اجمل شعر بدون اي مشاكل، ومن أهم المشكلات التي قد تواجه الكثير هي ظهور قشرة الشعر، والتساقط، وهي من أكثر المشكلات شيوعًا، ولذلك جئنا لكم بأفضل الحلول الطبيعية التي تساعد في التخلص من القشرة بشكل نهائي وتغذية الشعر بشكل كامل للسيطرة على التساقط، تابعو معنا هذا المقال للتعرف على أهم الوصفات.

أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من قشرة الشعر والتساقط

هناك العديد من المواد التي تستخدم، وقد تساعد في تغذية الشعر بالشكل الذي يمنع التساقط، والتخلص من قشرة الشعر التي قد تنتج عن ضعف فروة الرأس، ومن أهم هذه الوصفات مايللي:

زيت جوز الهند الطبيعي

زيت جوز الهند من أهم المواد الطبيعية الذي يتميز بكثرة فوائده للشعر فهو يعالج العديد من مشاكله لذلك دائمًا ماينصح باستخدامه للتمتع بشعر جميل وجذاب، وطريقة الاستخدام كالآتي:

يتم إحضار كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

قومي بتدفئة الزيت على النار فقط بدون تسخين.

قومي بوضع الزيت على فروة الرأس مع التدليك المستمر لمدة عشرة دقائق.

يترك الزيت في فروة الشعر من الليل وحتى الصباح، ويتم غسل الشعر بعد ذلك بالماء والشامبو الصحي.

لابد من استخدام الزيت بشكل دائم ليحقق النتيجة المطلوبة.

استخدام زيت الزيتون مع الثوم

هذا الخليط يستخدم لمنع تساقط الشعر، كما أنه له دور فعال أيضًا في تنظيف فروة الرأس، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة من الثوم المفروم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والتطبيق