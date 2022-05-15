للتبيض الفوري.. اصنعي بمنزلك كريم طبيعي لتفتيح اليدين والرجلين والأكواع والركب

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين، تبحث الكثيرات من النساء عن كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين، حيث أن جميع النساء والفتيات يرغبنا في تبيض اليدين والقدمين لديهم من خلال استخدام الوصفات الطبيعية الغير مكلفة والتي ليس لها أي آثار جانبية على الجلد، وذلك بعكس مستحضرات التجميل الأخرى المنتشرة، والتي تحتوي على المواد الكيماوية الضارة للجلد، وتعتبر اليدان والقدمان أهم مؤشرات الجمال عند النساء، ونظراً لكون اليد والقدم هما من مفاتنها المرأة اللاتي سوف يظهر جمالها من خلالهما، وفيما يلي سوف نعرض طريقة تحضير كريم طبيعي لتبييض اليدين والقدمين.

كريم تبيض اليدين والقدمين

يمكن اتباع تلك الخطوات بشكل صحيح حتى تحضير الكريم واستخدامه للقدمين واليدين والرقبة ومنطقة الأكواع والركبة والنتيجة فورية من أول استخدام.

ملعقة واحدة من الماء.

مقدار ملعقة واحدة من السكر.

سوف نحتاج إلى كمية مناسبة من جل الصبار.

قطرات بسيطة من الليمون.

2 ملعقة من النشا.

طريقة تحضير كريم تبيض اليدين والقدمين

نقوم بإحضار إناء مناسب، ثم نضع بداخله كافة المكونات السابقة مع ضرورة التقليب لخلط كافة المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، وذلك حتى يصبح القوام الذي لدينا قوام كريمي.

يتم فرد الكريم على المناطق التي نرغب في تفتيحها مثل اليدين والقدمين، وذلك حتى يتشرب الجلد الكريم بصورة كاملة.

ننتظر 20 دقيقة فقط، وبعد ذلك نغسل تلك المناطق التي وضعنا الكريم عليها باستخدام الماء الدافئ.

حتى نحصل على أفضل النتائج يجب تكرار هذه الطريقة مرتين خلال الأسبوع.

فوائد استخدام كريم تبييض اليدين والقدمين الطبيعي

يتميز كريم تبييض اليدين والقدمين بأنه يمنح الجلد الكثير من الفوائد بجانب التبيض، ومن أبرز تلك الفوائد ما يلي: