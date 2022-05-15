نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة في المنزل مثل المحلات في المقال التالي

تعد البسبوسة من الحلويات العربية المشهورة جدا. حيث انها تحضر بطرق متنوعة مثل بسبوسة الكاكاو وبسبوسة اليقطين وبسبوسة المكسرات. وبسبوسة السميد وفي هذا المقال سنقوم بتحضير البسبوسة بعدة طرق مختلفة بخطوات سهلة وبسيطة. بسبوسة بالقشطة وجوز الهند المكونات كيلو غرام من السميد الناعم.

كاس من الزيت النباتي.

وضع كاس من اللبن الزبادي.

كاس ونصف الكاس من مبشور زيت الهند.

ثلاث بيضات.

نصف كاس من السكر الابيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

اضافة ملعقة صغيرة من البايكنغ باودر.

خمسمئة غرام من القشطة.

قطر حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بوضع السكر والسميد وجوز الهند والزيت النباتي في قدر ونعجن المكونات جيدا.

نضيف اللبن الزبادي والبيض والباكنغ باودر والفانيلا الي المزيج ونعجن.

نضع نصف كمية المزيج في صينية مدهونة بالطحينية ونفرده جيدا وبشكل مستو.

نسكب القشطة فوق المزيج ثم نضيف ما تبقي من مزيج السميد.

نسخن الفرن علي درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية.

نضع الصينية في الفرن ونخبز الحلي حتي يتغير لونه ويصبح ذهبيا.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد ثم نسكب القطر عليها.

عند التقديم نقطعها ونقدمها. طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة المكونات كاس وثلاثة ارباع الكاس من السميد.

نصف كاس من مبشور جوز الهند.

اضافة نصف كاس من السكر الابيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكا.

ملعقة كبيرة من الباكنغ باودر.

وضع ملعقة صغيرة من الفانيلا.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف كاس من الزبدة الذائبة.

ثلث كاس من اللبن الزبادي. مكونات القطر: وضع كاسان من السكر.

كاس وثلث الكاس من الماء.

عصرة صغيرة من عصير الليمون الحامض. طريقة التحضير نضع كلا من السميد والملح والسكر والفانيلا وجوز الهند وبيكربونات الصوديوم ومسحوق الكاكاو في وعاء ونخلط المكونات جيدا.

نضيف البيض واللبن والزبدة الي المزيج ونخلط المزيج جيدا حتي نحصل علي عجينة متجانسة.

نسكب المزيج في صينية مدهونة مسبقا بالزبدة.

نترك الصينية جانبا حتي ترتاح لمدة عشرين دقيقة.

نقطع العجينة بعد ذلك الي مربعات متوسطة الحجم بواسطة السكينة.

نضع الصينية داخل الفرن الساخن علي درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة او الي ان تنضج. مكونات القطر: نضع الماء والسكر وعصرة الليمون الحامض في وعاء علي النار الهادئة ونغليهم لمدة خمس عشرة دقيقة حتي يصبح مزيجا كثيفا ثم نتركه جانبا حتي يبرد.

نخرج البسبوسة من الفرن ثم نسكب مباشرة عليها القطر البارد.

نتركها جانبا حتي تبرد ثم نقطعها مرة ثانية ونقدمها. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة في المنزل مثل المحلات - ثقفني

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