طريقة عبقرية تحمير الباذنجان بدون زيت وهتوفر معاكي كتير أوي ووداعا للكوليسترول

تحمير الباذنجان من الأكلات المفيدة جدًا للجسم لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وهناك من يقوموا بالبحث عن طريقة سهلة وسريعة لتحمير الباذنجان دون أن يشرب الكثير من الزيت، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لتحمير الباذنجان بدون زيت.

طريقة تحمير الباذنجان بدون زيت

هناك العديد من طرق تحمير الباذنجان بدون زيت ومنها ما يلى.

المكونات المطلوبة لتحضير الباذنجان

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة من التوابل مطحونة مثل

الكمون والفلفل الأسمر.

باذنجان رومي.

طريقة تحضير الباذنجان

أولًا نقوم بغسل الباذنجان ثم نقشر شريحة من الباذنجان ونترك شريحة أخرى، نقطع الباذنجان إلى حلقات، ثم نقوم بإضافة الدقيق مع التوابل في طبق مفرود ونقوم بوضع الباذنجان المقطع علية حتي يغطي الباذنجان تمامًا بالدقيق والتوابل ويترك لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بوضع نصف كوب زيت في المقلاة ويرفع على نار عالية عندما يسخن الزيت نقوم بوضع الباذنجان في الزيت وعندما يحمر يقلب إلى الوجه الأخر ويترك في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نقوم بإخراجه من الزيت ويوضع على ورق المطبخ حتى يصفى ثم يقدم ساخن.

طريقة ثانية لتحمير الباذنجان دون أن يشرب زيت