بديل الكيراتين.. مكون سحري ضعيه في الشامبو لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وانبات الفراغات وعلاج التساقط في 3 أيام

يكون الشعر هو تاج المرأة وسبب جمالها الرئيسي لذلك تسعى الكثير من الفتيات والسيدات إلى تطويل شعرهن بأفضل الطرق الطبيعية لذلك عملت الكثير من السيدات بالبحث عن أفضل العناصر التي يمكن أن نستخدمها لتنعيم الشعر وجدوا أن ملعقة من الملح كفيلة لحل مشاكل الشعر حيث يستخدم الملح في عمل الطعام وإعطائه نكهة مختلفة ويستخدم أيضا في عملية التنظيف مثل تنظيف البقع الصعبة والمطابخ والأواني ويستخدم أيضا في تطويل الشعر وتكثيفه ويساعد في تنظيفه ضد البكتيريا والجراثيم والتخلص من القشرة وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيف يمكن بملعقة ملح تطويل الشعر وتكثيفه.

وصفة ملعقة واحدة على الشامبو

عندما نستخدم الملح على الشامبو نحصل على كثير من الفوائد للشعر حيث يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه ويساعد في التخلص من القشرة وعندما نحتاج إلى مكونات إلى عمل تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

ملح.

ماء.

شامبو.

خل.

طريقة تحضير الوصفة

عندما نحضر هذه الوصفة نجد أنها تتكون من خطوات سهلة ولا تحتاج إلى كثير من الجهد وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به ملعقة ملح مع القليل من الخل ونقلبهم جيدا.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نضع كوب من الماء مع التقليب.

ثم نضع الشامبو ونقلب جميع المكونات جيدا.

نقوم بالاستحمام وغسل الشعر بهذا الخليط.

ثم نقوم بعد ذلك بشطفه جيدا بالماء.

ثم نقوم بعد ذلك بشطفه جيدا بالماء. سوف نلاحظ مدى نعومة الشعر ولمعانه والتخلص من القشرة.

طريقة ثانية لأضافة ملعقة واحدة على الشامبو

توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وبعد ان تعرفنا على وصفة الملح خلال الأسطر السابقة يمكن أن نتعرف على ملعقة أخرى يمكن أضافتها على الشعر وهي البن حيث يعمل البن على تنعيم الشعر وتطويله وسوف نوضح من خلال الاسطر القادمة طريقة تحضير الوصفة..

المكونات:

بن.

ماء.

شامبو.

بلسم.

طريقة التحضير: