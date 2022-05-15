نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. بكوب دقيق أعملي العيش المصري البلدي على الطاسة هش وخفيف جدا أحلي من بتاع الأفران في المقال التالي
سكون العيش هو مصدر غذائي مهم لا يمكن أن نستغني عنه أبدا لذلك يحرص جميع الناس على شرائه من الأفران الحكومية أو شرائه من الأفران الاخرى ونظرا لأهمية الخبز في المنزل حرصت ربات المنازل على التعرف على طريقة عمله حتى تستطيع أن توفره إلى أفراد أسرتها في أي وقت أو أي مكان وبكميات كبيرة إلى جانب الاهتمام بالمكونات والنظافة للحرص دائما على صحة أبنائها وسوف نقوم اليوم بالتحدث عن وصفة عمل العيش المصري بأسهل الطرق والمكونات حيث مكوناته سهلة جدا وعندما نقوم بعمله لا يحتاج إلى وقت أو مجهود أو فرن بل يحتاج إلى طاسة فقط مما يدل على سهولة عمله وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الخبز والمكونات اللازمة له.
مكونات عمل العيش المصري
عندما نقوم بأعداد العيش المصري لا نحتاج إلى كثير من المكونات بل نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة للغاية ولا نحتاج إلى فرن أو عجن وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..
- كيلو دقيق.
- خميرة بيرة.
- بكينج بودر.
- ملح.
- ماء.
- سكر.
طريقة عمل الخبز المصري
أن طريقة عمل الخبز المصري اليوم تختلف تماما عن الطرق السابقة فلا يوجد به عجن أو فرن وخطوات التحضير بسيطة وسهلة حيث يمكن عملها في أي وقت وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر الماء ونضع به السكر مع الخميرة ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات.
- نقوم بنخل الدقيق مع الملح مع البيكنج بودر.
نقوم بوضع المكونات الجافة وهي الدقيق مع مكوناته الأخرى السائلة.
- نقوم بتقليب جميع المكونات سويا حتى تتفاعل ويصبح علينا عجينة هشة وطرية.
- نقوم بتقطيع العيش ونتركه حتى يختمر قليل من الوقت.
- نحضر طاسة ونقوم بوضعها على النار ونضع بها الخبز وعندما ينضج نقلبه على الجانب الأخر.
- نستمر في عمل خطوات السواء حتى ننتهي من كمية الخبز التي لدينا.
- نحضر وعاء ونضع به العيش ونقوم بتغطيته حتى لا يجف.
- نقوم بعد ذلك بتخزين الخبز في أكياس في الفريزر واستخدامه عند الحاجة أو وضعه في الثلاجة
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