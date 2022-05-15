طريقة عمل كرات البسبوسة بجوز الهند في البيت للحصول على طعم روعة

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عمر شويل - جدة كرات البسبوسة بجوز الهند هي من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وتعتبر من الحلويات الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار فهي تمتاز بشكلها الكروي الجميل؛ حيث أنها أيضًا تحتوي على فوائد كثيرة بسبب المكونات التي تتكون منها البسبوسة؛ فهي تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن وفي مقالنا هذا نقدم لكم طريقة بسيطة وسهلة جدا للحصول على كرات البسبوسة الشهية في المنزل مثل التي تباع في محلات الحلويات، وذلك حتى يتسنى لكم صنع هذه الحلوى المميزة للأسرة من خلال خطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كرات البسبوسة بجوز الهند

كرات البسبوسة هي من ألذ أنواع الحلويات الشرقية، ومن خلال المكونات التالية يمكنك عمل كرات البسبوسة بدون تكاليف فهى غير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل مكان، وتتكون هذه المكونات من الآتي:

2 كوب حجم متوسط من دقيق السميد.

نصف كوب من السمن.

كوب من الزبادي البلدي.

نصف كوب من السكر.

علبة قشطة صغيرة الحجم.

جوز الهند بمقدار ربع كوب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بندق ولوز ومكسرات للزينة.

مقدار مناسب من المكسرات.

طريقة تحضير كرات البسبوسة

يمكنك عمل كرات البسبوسة بكل سهولة في المنزل بطريقة سهلة جدًا من خلال الخطوات التالية فهي تحتوي على مكونات بسيطة ولا تستهلك مجهود في عملها ولا يستهلك وقت كبير، وتتمثل الخطوات في النقاط التالية:

يتم إحضار وعاء ونضع به كلا من السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر.

نخلط جميع المكونات جيدا حتى يتم التجانس بينهم جيدا.

ثم بعد ذلك نضيف إليهم السمن والزبادي والقشطة، ويتم المزج جيدا حتى نحصل على قوام متماسك إلى حد ما.

نحضر صينية فرن عيون ونضع بها ورق الزبدة، ثم نضع بها كرات البسبوسة.

يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وذلك حتى يتم الحصول على اللون الذهبي.

نضيف إليها بعد ذلك الشربات ثم ترش بالمكسرات.

طريقة عمل الشربات

إليكم طريقة عمل الشربات التي يساعد على إضافة الطعم اللذيذ للكثير من أنواع الحلويات الشرقية، وتتمثل مكونات الشربات في الآتي:

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عصير ليمونة صغيرة الحجم.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات البسيطة يتم الحصول على الشربات بمنتهى السرعة، والخطوات هي: