وداعاً قلي البطاطس في الزيت حطيها في الحلة وضيفي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها جناااان

نجد أن البطاطس نوع من أنواع الخضروات التي لا يمكن الاستغناء عنها فهي محببة لدى الجميع وتساعد في مد الجسم بالحديد والفيتامينات اللازمة له لذلك هي مهمة جدا وتتميز بطعمها الرائع والخفيف ويتم عملها بأكثر من طريقة مقلية وفي الفرن ويمكن أن نقوم بحشوها باللحم المفروم لذلك يعشقها الكثير من الأطفال ومن أكثر الطرق التي يحبونها هي البطاطس المقلية وعليها الكاتشب لذلك تحرص كثير من الأمهات على عمل البطاطس بطريقة صحية لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة عمل البطاطس في الحلة مع الخميرة فهي من الطرق الجديدة التي تتميز بطعمها الجميل وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البطاطس بالخميرة

عندما نقوم بعمل البطاطس بالخميرة نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة جدا لا تكلفنا مكونات باهظة الثمن إلى جانب أنها من الطرق الصحية وسوف نوضح مكونات عمل البطاطس من خلال النقاط التالية..

٢ حبة بطاطس.

٢ ملعقة دقيق.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة نشا.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل أخضر.

بقدونس مفروم.

٢ ملعقة زيت.

طريقة تحضير البطاطس بالخميرة

عندما نتحدث عن طريقة تحضيرها نجد أنها تحتاج إلى القليل من الوقت لتحضيرها فهي سهلة للغاية وعندما نقوم بتجربتها لا تأخذ وقت أو مجهود وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..