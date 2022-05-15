نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري فلوسك وحضري الطحينة البيضاء بالسمسم والسوداني في المنزل بأقل التكاليف في المقال التالي

تعد سلطة الطحينة من المقبلات التي يعشقها الكبار والصغار وتعتبر لا غنى عنها بجانب الوجبات والأطباق الأساسية، ويفضل كثير منكم وجودها دائما في المنزل ويمكن تناولها بجانب كثير من الأطعمة المختلفة مثل المشويات أو السمك أو المقليات لذلك يفضل كثير من ربات المنزل إعدادها في البيت بأقل تكلفة وتحتوي الطحينة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويبحث كثير منكم عن طريقة تحضيرها، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مقادير عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل كوبان من السمسم الأبيض

كوب واحد من الفول السوداني المقشر

ملعقة واحدة صغيرة من الدقيق الأبيض

كوب واحد صغير من الزيت النباتي

ملعقة واحدة كبيرة من الخل

معلقة واحدة من الثوم المفروم

كمية من عصير الليمون

كمية من الماء

رشة من الملح طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل أولا نحضر إناء ونضع به كمية السمسم ونقوم بتنقيته حتى نتخلص من الشوائب الموجودة به.

ثم نحضر طاسة ونضعها على النار الهادئة ونقوم بإضافة السمسم إليها حتى يتم تحميصه مع الاستمرار في التقليب لمدة دقائق حتى يتغير لون السمسم.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والفول السوداني والملح مع الاستمرار في التقليب جيدا حتى تختلط المكونات مع بعضها ويتغير لون السمسم.

ثم نحضر مطحنة البهارات ونضع بها خليط السمسم ونقوم بتشغيلها لخلط المكونات حتى يتكون لدينا خليط ناعم جدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت النباتي ونقوم بتشغيل المطحنة مرة أخرى حتى يصبح الخليط أملس وناعم.

ثم نحضر علبة نظيفة ونقوم بوضع الطحينة بها حتى نحتفظ بالطحينة لحين الاستخدام. مقادير عمل سلطة الطحينة ربع كوب من الطحينة

ملعقتان كبيرتان من الماء

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ربع كوب من عصير الليمون

فص ثوم مفروم

رشة من الملح طريقة تحضير سلطة الطحينة نحضر طبق عميق ونقوم بخلط الطحينة وزيت الزيتون وعصير الليمون مع بعضهم البعض.

ثم نضيف الثوم والملح مع التقليب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها ويصبح قوام السلطة سميك.

نضع الماء مع التقليب جيدا حتى تتكون لدينا سلطة الطحينة.

نغطي الطبق ونضعه في الثلاجة لمدة 3 ساعات وبعد ذلك نقدمه، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة وفري فلوسك وحضري الطحينة البيضاء بالسمسم والسوداني في المنزل بأقل التكاليف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفري فلوسك وحضري الطحينة البيضاء بالسمسم والسوداني في المنزل بأقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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