نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب دقيق أعملي شيبسي الدوريتوس المقرمش في البيت بمكونات بسيطة أحلي مليون مرة من الجاهز في المقال التالي
يعد شيبسي الدوريتوس من أنواع الشيبسي المشهورة لدينا حيث يحبها الكثير من الأشخاص من الكبار والأطفال أيضا لذلك يقوم الكثير من الناس بشراء كمية كبيرة من شيبسي الدوريتوس وذلك حيث أنه يتميز بطعمه الرائع حيث يتميز بكثير من الأطعمة منها الجبنة ومنها الشطة ومنها الطماطم ومنها الفلفل الحلو ونظرا لأن جميع أنواع الشيبسي تحتوي على مواد حافظة مما يجعلها تضر بصحتنا وتصيبنا بكثير من الأمراض لذلك حرصت الكثير من ربات المنازل بعمل الشيبسي الدوريتوس في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وعندما نقوم بعمله لا يأخذ الكثير من الجهد والتعب وسوف نوضح طريقة عملة من خلال هذا المقال.
مكونات عمل شيبسي الدوريتوس
عندما نقوم بعمل الدوريتوس المنزلي نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة جدا لا تأخذ أي وقت أو مجهود وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية..
- كوب دقيق.
- ملح.
- ماء.
- سكر.
- بيكنج بودر.
- زعتر.
- كركم.
- بابريكا.
طريقة تحضير شيبسي الدوريتوس
عندما نقوم بتحضير الشيبسي نحتاج إلى خطوات بسيطة جدا لتحضيرها حيث
- لا يحتاج إلى كثير من الجهد أو الوقت أو التعب وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق مع الملح والسكر والزعتر والبابريكا والكركم.
- نقوم بخلط جميع المكونات سويا حتى تتجانس.
نقوم بعد ذلك بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية.
- نترك العجينة جانبا حتى ترتاح لمدة ٣٠ دقيقة أو اكثر.
- نقطع العجينة إلى دوائر ثم نأخذ كل دائرة ونقوم بفردها بواسطة النشابة.
- نحضر طاسة ونضع به الدوائر ويجب عدم دهان الطاسة.
- نقوم بتقليب العجينة جيدا حتى يتم تحميرها على الجانبين.
- نحضر الدوائر ونقوم بتشكيلها على شكل مثلث.
نحضر طاسة بها زيت ونقوم بتحميره بالزيت ونخرجه على مناديل ورقية
- يتم عمل تلك الخطوات السابقة حتى تنتهي كمية العجين التي لدينا.
- نقوم بعد ذلك بتقديمه على أطباق مسطحة وبالهناء والشفاء.
- ونجد أن عمل الدوريتوس بهذه الطريقة من أفضل طرق عمله وذلك حفاظا على صحتنا من المواد الحافظة التي تسبب لنا السرطان وكثير من الامراض.
- يمكن أيضا عندما نقوم بعمله إضافة الشطة والفلفل الأسود لمحبين الشيبسي الحار.
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