لو عندك كوب دقيق أعملي شيبسي الدوريتوس المقرمش في البيت بمكونات بسيطة أحلي مليون مرة من الجاهز

يعد شيبسي الدوريتوس من أنواع الشيبسي المشهورة لدينا حيث يحبها الكثير من الأشخاص من الكبار والأطفال أيضا لذلك يقوم الكثير من الناس بشراء كمية كبيرة من شيبسي الدوريتوس وذلك حيث أنه يتميز بطعمه الرائع حيث يتميز بكثير من الأطعمة منها الجبنة ومنها الشطة ومنها الطماطم ومنها الفلفل الحلو ونظرا لأن جميع أنواع الشيبسي تحتوي على مواد حافظة مما يجعلها تضر بصحتنا وتصيبنا بكثير من الأمراض لذلك حرصت الكثير من ربات المنازل بعمل الشيبسي الدوريتوس في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وعندما نقوم بعمله لا يأخذ الكثير من الجهد والتعب وسوف نوضح طريقة عملة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل شيبسي الدوريتوس

عندما نقوم بعمل الدوريتوس المنزلي نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة جدا لا تأخذ أي وقت أو مجهود وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية..

كوب دقيق.

ملح.

ماء.

سكر.

بيكنج بودر.

زعتر.

كركم.

بابريكا.

طريقة تحضير شيبسي الدوريتوس

عندما نقوم بتحضير الشيبسي نحتاج إلى خطوات بسيطة جدا لتحضيرها حيث