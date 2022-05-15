لشعر ناعم ومفرود .. حضري كريم الخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر المجعد بكل سهولة

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فرد الشعر بالخميرة، هناك الكثير من وصفات الخميرة التي أثبتت فعاليتها القوية في تنعيم وترطيب الشعر الخشن وفرد تجاعيد خصلاته الجافة والمعقدة، مما تساهم في جعل الشعر طويل وناعم وأكثر جاذبية، وهذا لأن الخميرة تحتوي على نسبة كبيرة من المواد والمركبات الطبيعية التي تعزز من صحة الشعر وجعله ذات مظهر جميل وصحي وتساعد على جعله أنعم، لذلك يفضل استخدام الخميرة لكل من تعاني من شعر مجعد وخشن من خلال اتباعها لهذا المقال الذي نذكر من خلاله كيفية فرد الشعر بالخميرة.
فرد الشعر المجعد بالخميرة
يعتبر تمليس الشعر بالخميرة طريقة فعالة وطبيعية للغاية ويعتبر آمنًا جدًا مقارنة بالمواد الكيميائية الجاهزة، حيث تستخدم الخميرة في صنع أقنعة الشعر، والقضاء على تساقط الشعر وتقوية الشعر المجعد، كما تستخدم أيضاً للبشرة مما تمنحها النعومة والنضارة، كما تعمل على ملء الخدود وتسمينها بشكل طبيعي، كما تستخدم أيضاً في تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت ومحاربة الرؤوس السوداء والتخلص منها، وفيما يلي أفضل وصفات الخميرة لفرد الشعر المجعد.
- تسخين كوب كبير من زيت جوز الهند على النار لكي يصبح دافئًا، ثم يوضع في وعاء متوسط الحجم.
- إضافة ثلاثة ملاعق كبيرة من بودرة الخميرة إلى الوعاء، ثم يتم مزجهم جيدا مع الزيت.
- تقليب الخميرة مع الزيت للحصول على قوام متجانس كريمي وناعم.
- فرد الكريم على الشعر المبلل لمدة ساعة ونصف على الأقل ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو.
- يوصى بتكرار العملية السابقة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أسرع وأفضل.
فرد الشعر بالخميرة وزيت الزيتون
تعتبر أقنعة الخميرة وزيت الزيتون من الأقنعة الرئيسية لفرد الشعر بشكل طبيعي دون تساقط الشعر لصنع هذا القناع، نستخدم مكونات منزلية وخطوات سهلة وبسيطة حسب ما يلي:
- إذابة أربعة ملاعق كبيرة من الخميرة بشكل تدريجي في ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- إضافة كمية صغيرة من الماء إلى المكونين السابقين للحصول على قوام متماسك.
- فرد القناع على الشعر مع مراعاة وضع غطاء بلاستيكي على الرأس.
- ترك القناع على الشعر لمدة ساعة كاملة قبل أن يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- لاحظي النتيجة السحرية بعد استخدام الوصفة.
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