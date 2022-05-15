نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيلة ذكية.. كيفية التخلص من بقع الحنة السوداء على البشرة أو الملابس بمكونات بسيطة جداً ستزول تماماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستخدم العديد من السيدات الحناء السوداء أما لصبغ الشعر، أو الرسم على اليدين والجسم وتسبب الكثير من البقع ويرغبون بمعرفة كيفية التخلص من بقع الحنة السوداء التي تناثرت على الملابس، ومن خلال مقال اليوم سوف نكتب طرق تساعدك في إزالة بقع الحنة المتراكمة على الملابس والتي وجدتي صعوبة بالغة في التخلص منها.

كيفية التخلص من بقع الحنة السوداء

إذا كانت لديك ملابس تناثرت عليها بقع الحنة السوداء ولا تعرفي كيف تتخلصين من تلك البقعة واستعادة مظهر ملابسك مرة آخرى، سوف نعرض لكي حلول عدة بواسطة مكونات سهلة متوفرة لديكي.

التخلص من بقع الحناء بواسطة ملح الليمون

يمكنك التخلص من بقع الحناء على الملابس باستخدام ملح الليمون وبعض من المكونات كالآتي:

المكونات

مقدار كوب من الماء الساخن.

ومقدار 2 ملعقة كبار من ملح الليمون.

مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق غسيل الملابس.

طريقة التحضير

ضعي في وعاء بلاستيك مقدار الماء الساخن، ثم ضعي مسحوق الغسيل.

قومي بوضع ملح الليمون على بقعة الحناء السوداء مباشرةً، واتركيها لمدة ربع ساعة.

قومي بوضع قطعة الملابس ومكان البقعة في الماء الساخن مع المسحوق، ثم افركيها جيدًا.

اغسلي قطعة الملابس بالطريقة المعتادة بعد ذلك.

التخلص من بقع الحناء بواسطة محلول كلوريد الأمونيوم

تستطيعي التخلص من بقع الحناء الصعبة كالتالي:

المكونات

مقدار ملعقة واحدة من محلول كلوريد الأمونيوم.

ومقدار ملعقة واحدة من ماء الأكسجين.

مقدار ملعقتان من الماء.

طريقة التحضير

أحضري وعاء من البلاستيك وضعي مقدار الماء، ثم ضيفي إليه مقدار ملعقة كلوريد الأمونيوم، وماء الأكسجين واخلطيهم ببعض.

ضعي الخليط السابق مكان البقعة، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.

قومي بشطف مكان البقعة بالماء العادي، ثم أعيدي غسلها بالمسحوق وتركها في المسحوق مدة خمس دقائق، ثم تغسل بالماء النظيف وسوف تلاحظين نظافة الملابس من البقعة.

في نهاية مقال كيفية التخلص من بقع الحنة السوداء عرضنا في مقال اليوم طريقتين يمكنك من خلال تطبيقها كما هي موضحة سابقًا التخلص وإزالة مكان بقع الحناء السوداء من على الملابس، مع الحفاظ على نسيج الملابس من الضرر.