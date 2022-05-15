طريقة التنفس الصحيحة للمساعدة علي علاج كثير من الأمراض و إنقاص الوزن بنجاح

طريقة التنفس الصحيحة للتخلص من الأمراض وخسارة الوزن بسهولة، هذا ما سنعرضه معا في هذا المقال للمساعدة على نشر هذه التكنيك الأكثر انتشارا، هل سألت نفسك يوما ما هل تتنفس بطريقة صحيحة أم خطأ، مالا تعرفه عن التنفس الخاطئ انه يؤدي إلى أمراض عديدة، كما يؤدي إلى القلق المزمن مما يؤد، فلنتعرف الطريقة الصحيحة التنفس في هذا المقال.

الطريقة الصحيحة للتنفس

هرمون الكورتيزون الذي يسبب تراكم الدهون في الجسم، الذي بسببه يجعل القيام بالتمارين الرياضية لا فائدة منها تماما.

هناك نوعين من التنفس، النوع الداخلي والنوع والخارجي، ويتمثل النوع الخارجي عن طريق امتصاص الأكسجين للرئتين وإخراج ثاني أكسيد الكربون، والنوع الثاني أو المستوى الثاني للتنفس هو تحويل الأكسجين داخل الجسم إلى طاقة.

التدريب الأول وهو تدريب اتساق القلب

بالإضافة إلى حله للمشاكل الكثيرة التي ذكرناها إلي انه يعمل علي تنظيم دقات القلب،كما يساعد على التقليل إلي حد كبير من التوتر وتهدئة الأعصاب.

طريقة القيام بهذا التدريب

يعتمد وهذا التدريب علي ٥ ثواني شهيق وخمسه ثواني زفير، أي أخذ النفس على خمس عدات وإخراج النفس على خمس عدات أخرى، يفضل التنفس عن طريق الاسترخاء على الظهر ووضع اليد على البطن للمساعدة على التنفس من البطن.

يطبق هذا التمرين على ٦ مرات كل مرة عشرة ثواني أي لمدة ٦٠ ثانية، دقيقة واحدة، وذلك لمدة ثلاث مرات في اليوم والاستمرار على هذا التمرين سيحدث فرقا كبيرا في حياتك.

أهمية هذا التمرين