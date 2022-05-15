بأسرار البيوتي سنتر.. اصبغي لون شعر عسلي بندقي في المنزل واحصلي على إطلالة رائعة ووفري فلوسك

هل جربت ذات مرة صبغ لون شعر عسلي بندقي بالطبع البعض يقوم بصبغ شعره بالذهاب إلى محلات الكوافير والتي قد تستخدم بعض المواد التي تساعد على حرق الشعر وتلفه نهائيًا، ولكن ماذا إن قدمنا لك طريقة صبغ شعرك عسلي بكل سهولة وبمكونات بسيطة، كما أنها مواد موفرة إذا كنت تحتاجين إلى ذلك فتابعي المقال.

لون شعر عسلي بندقي

يعتبر اللون العسلي للشعر هو موضة العصر وخاصةً إن كان اللون مائل للبندقي، ويمكنك جعل شعرك بهذا اللون بسهولة بيديك، وذلك من خلال الطريقة التي سنقوم بعرضها عليك فيما يلي:

المكونات

علبة من الصبغة الشقراء اللون.

وعلبة من الصبغة بلون أشقر بلاتيني.

علبة من الأكسجين بنسبة 30 بالمائة.

جوانتي طبي.

علبة من البلاستيك لخلط اللون بها.

فرشاة أسنان قديمة.

صبغ الشعر في المنزل

ارتدي الجوانتي الطبي حتى لا تتأثر يداكي بالمواد الموجودة في الصبغة.

بعد ذلك قومي بوضع علبة الصيغة الأشقر البلاتيني في العلبة البلاستيكية.

ثم أضيفي إليها علبة الصبغة باللون الأشقر أمزجيهم، ثم أضيفي إليهم علبة الأكسجين وقلبي جيدًا.

الآن أصبحت الصبغة جاهزة لديك، فقومي بتقسيم الشعر إلى مجموعة من الخصل.

بعد ذلك اغمسي فرشاة الأسنان في الصبغة التي قمتي بتحضيرها.

ثم قومي بوضع الصبغة على كل على كل خصلة مع مراعاة أن تضعي في كل مكان بشعرك إلى الأطراف.

بعد ذلك حاولي أن تصل الصبغة إلى أقل من فروة الرأس بقليل.

ثم بعد تكملة باقي كمية الصبغة قومي بتغطية شعرك جيدًا بكيس حراري، أو يمكنك وضع أوراق الألومنيوم على كل خصلة.

بعد ذلك اتركي الصبغة على شعرك المغطى لمدة لا تقل عن الساعة إلا ربع.

ثم قومي بإزالة الغطاء من على شعرك.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء أولًا لتزيلي ما به من صبغة.

ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع بلسم على شعرك لمدة ثلث ساعة.

ثم قومي بغسله مرة أخرى.

في نهاية الحديث عن لون شعر عسلي بندقي فقد قمنا بعرض الطريقة المناسبة لعمل الصبغة في المنزل بكل سهولة، وتوفير وذلك لأن صالات التجميل تستهلك الكثير من الأموال من أجل صبغ الشعر، كما أنهم قد يستخدمون بعض المواد الرديئة من أجل الكسب المادي.