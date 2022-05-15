نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلتر طبيعي.. ماسك القهوة التركية للتبيض وإزالة البقع والتجاعيد لن تضعي مكياج لبشرة كأنك 18 سنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز القهوة التركية بمذاقها الرائع وفوائدها للصحة، وبدأ مؤخرًا اكتشاف فوائد القهوة للبشرة وعمل منها ماسك القهوة التركية للتبيض، حيث أصبح للقهوة دور كبير في العناية بالوجه والمساعدة في التفتيح والتبيض السريع، ومن خلال مقال اليوم سوف نعرض كيفية الاستفادة من القهوة التركية وعمل أنواع عديدة من الماسكات الفعالة لتبييض البشرة والتخلص من مشاكلها العديدة.

ماسك القهوة التركية للتبيض

تعد القهوة من المصادر الغنية تمامًا بالكافيين ومضادات الأكسدة القوية، تلك العناصر قادرة على تفتيح لون البشرة وإزالة الكثير من أماكن الاسمرار وأعراض التعرض الدائم للشمس، لذلك قررنا عرض لكي ماسكات من القهوة لتتمكني من الاستفادة.

ماسك القهوة وحبوب الشوفان

يمكنك عمل ماسك القهوة وخلطه بالشوفان كي تتخلصي من كافة تراكمات الجلد الميت الذي يسبب اسمرار الوجه وتمتعي ببشرة بيضاء، ويطبق الماسك كالآتي:

المكونات

عدد 1 ملعقة كبيرة من القهوة التركية المطحونة.

وعدد 1 ملعقة كبيرة من حبوب الشوفان المطحونة.

عدد 1 ملعقة كبيرة من اللبن.

طريقة التحضير

نحضر وعاء صغير ونضع به مقدار القهوة.

بعد ذلك نضيف إليها ملعقة الشوفان وملعقة اللبن.

ثم نقوم بالتقليب حتى تمتزج المكونات ببعض.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على الوجه واتركيه لمدة ربع ساعة.

ثم افركي الماسك برفق.

بعد ذلك اغسلي وجهك بماء بارد.

كما يمكن تكرار الماسك مرة كل أسبوع.

ماسك القهوة مع الزبادي

نستطيع تقوية وتعزيز فائدة وقيمة القهوة للبشرة بإضافة الزبادي لعمل ماسك يمنحك بشرة نظيفة ونضرة في دقائق، ويطبق الماسك كالآتي:

المكونات

مقدار 3 ملعقة كبيرة من القهوة التركية.

عدد 5 معالق كبار من الزبادي الطازج.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الكاكاو البودر الخام.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به كمية القهوة مع الزبادي، والكاكاو ونقوم بخلط المكونات ببعض.

بعد ذلك نفرد الماسك على الوجه واتركيه لمدة عشر دقائق

ثم نغسل الوجه بالماء جيدًا.

بينما يكرر الماسك مرتين في الأسبوع.

في نهاية مقال ماسك القهوة التركية للتبيض وضحنا نوعان من ماسكات القهوة والتي تعد أكثر الأنواع فاعلية في تبييض وتفتيح الوجه خلال دقائق قليلة، عليك بتجربة أحد الماسكات السابقة لتمنحي وجهك بياض ونضارة مثالية.