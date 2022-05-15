نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالحليب.. خلطة فورية لتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد بأقوى كولاجين طبيعي سيصبح روتينك اليومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما تبحث فئة كبيرة من الناس عن خلطة فورية لتفتيح الوجه، وذلك بسبب صعوبة حل مشكلة تعرض الوجه للتصبغات والاسمرار، فكشفت لنا التجارب الشخصية بأن هناك خلطات طبيعية يسهل تحضيرها بالمنزل تقوم بحل تلك المشكلة دون أن يتم استعمال مكونات كيميائية لها آثار جانبية على البشرة، وهذا ما سنتطرق إليه داخل هذا المقال.

خلطة فورية لتفتيح الوجه

هناك أكثر من خلطة طبيعية قد أثبتت نجاحها في تفتيح الوجه بصورة مثالية وسريعة، وإليكم أبرز تلك الخلطات بهذا الشكل الآتي ذكره:

خلطة الشوفان

يعد الشوفان من أبرز المكونات الطبيعية التي تعمل على تحفيز خلايا الجلد لكي تنمو، كما يعمل أيضًا على جعل البشرة أكثر نعومة وبياضًا، وإليكم أهم المعلومات عن خلطة الشوفان بهذا الشكل الآتي:

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

عدة قطرات من عصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

خطوات التحضير

أولًا نقوم بوضع كافة المكونات معًا داخل إناء صغير، وذلك مع الخلط المستمر، حتى نتحصل على قوام متماسك وسميك.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر، لكي نتخلص من أي أتربة أو زيوت عالقة به.

ثم من بعدها نقوم بوضع الخليط على الوج ويترك لمدة نصف ساعة، حتى أن يجف تمامًا.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وسنتوصل إلى النتيجة المرادة مباشرة، ويفضل تكرار تلك الطريقة بصورة يومية.

خلطة دقيق الأرز لتفتيح البشرة

لدى دقيق الأرز خصائص سحرية في تبييض الوجه وتحفيز خلايا الجلد على النمو، وإليكم خطوات تحضير تلك الوصفة بهذا الشكل الآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الماء أو الحليب.

ربع كوب صغير من الأرز الأبيض.

خطوات التحضير

نقوم في البداية بطحن الأرز جيدًا داخل الكبة الكهربائية، ثم نضع ملعقة كبيرة من الماء أو الحليب معه، ويتم خلط المكونات معًا، حتى نتحصل على قوام كريمي بعض الشيء.

ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة.

ومن بعدها نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر، ومن بعدها بالماء البارد، ويتم تكرار تلك العملية 3 مرات على مدار الأسبوع.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم الحل الأمثل لمشكلة تعرض الوجه للتصبعات أو الاسمرار. وذلك من خلال عرضنا المفصل لمقال خلطة فورية لتفتيح الوجه. فالخلطات التي قمنا بعرضها سهلة الإعداد داخل أي منزل، وهذا أبرز ما يميزها.