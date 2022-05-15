نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيبقى حرير.. وصفة قوية لفرد الشعر المجعد والمجهد تقويه وتغذيه سيتغير 180 درجة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تملكين شعر مجعد وتحتاجين إلى فرده فهذا يعني أن السطور القادمة ستفيدك، حيث نقدم لك من خلالها وصفة طبيعية من الوصفات التي تخلصك من الكسرات الموجودة في الشعر، وذلك من خلال عرض وصفة قوية لفرد الشعر بكل سهولة ومكونات متوفرة في كل منزل حتى نساعدك على تحقيق حلمك في الحصول على شعر مفرود وناعم كالحرير.

وصفة قوية لفرد الشعر

يمكنك فرد شعرك بيديك في المنزل دون أن تحتاجي إلى أن تذهبي إلى مركز التجميل وذلك بكل سهولة، ومواد تفيد شعرك وتجعله كثيف أيضًا، وإليك أفضل هذه الوصفات.

وصفة العسل والحليب لفرد الشعر

يعتبر العسل والحليب من أكثر المواد التي تساعد في التخلص من تجاعيد الشعر وتساعد على تكثيفه، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ربع كوب من اللبن الحليب.

ثلاثة ملاعق كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات في طبق جيدًا.

بعد ذلك افردي الخليط على شعرك واجعليه يتغلغل داخل فروة رأسك حتى يصل إلى الجذور.

ثم اتركي الخليط على شعرك لمدة الساعة الكاملة.

بعد ذلك اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المخصص لشعرك والماء.

يمكنك أن تكرر هذه الوصفة مرة مع كل استحمام.

الموز لفرد الشعر

يمكنك فرد شعرك بكل سهولة وذلك باستخدام ثمرة موز واحدة وبعض المكونات الطبيعية، وهذه الوصفة كالتالي:

المكونات

ثمرة واحدة من الموز الناضج.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

قومي بوضع الموز الناضج في بولة صغيرة، وقومي بهرسها جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع زيت الزيتون على الموز المهروس وقلبي، ثم قومي بإضافة زيت جوز الهند وقلبي جيدًا.

ثم قومي بتقسيم شعرك إلى أربعة أجزاء، وخذي جزء من الخليط وضعيه على كل جزء حتى يصل إلى الجذور.

بعد ذلك غطي شعرك جيدًا.

ثم أزيلي الغطاء بعد مرور خمسة وأربعين دقيقة.

بعد ذلك اغسلي شعرك بماء دافئ وشامبو مناسب.

ثم كرري ذلك مرة كل ثلاثة أيام.

في نهاية المقال المتحدث عن وصفة قوية لفرد الشعر فقد قمنا بعرض طريقة فرد الشعر بالعسل والحليب، وطريقة فرد الشعر بالموز والزيوت الطبيعية، فكل ما عليك أن تقومي بتحضير المكونات المتوفرة لديك، وتقوم بعملها بالترتيب لتحصلي على نتيجة مثلى.