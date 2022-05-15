وصفة مزيل العرق بالشبه وجل الصبار للتخلص من الروائح الكريهة نهائياً

مزيل العرق بالشبه وجل الصبار من أقوى الوصفات الطبيعية التي تعطي الجسم الشعور بالانتعاش طول الوقت، وهى وصفة سحرية تساعد على التخلص من رائحة العرق الكريهة وتساعد في التخلص من مشاكل العرق نهائياً، وتقضي على البكتيريا التي تنمو تحت الإبط وتسبب الروائح الكريهة، وهي من الوصفات الجبارة التي تساعد على أغلاق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الفطريات التي تجعل راحة الجسم كريهة، وهذه الوصفة تحتوي على مكونات طبيعية لا تسبب أي مشاكل للجلد مثل الحكة والحساسية أو الالتهابات لأنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية، وسوف نتعرف معكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفة مزيل العرق بالشبه وجل الصبار السحرية لإزالة رائحة العرق نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل وصفة مزيل العرق بالشبه وجل الصبار

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تحتوي عليها هذه الوصفة الطبيعية وهى كما يلي:-

ثلاث ملاعق كبيرة من الشبه.

٢ ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ثلاث نقاط من المسك.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة مزيل العرق بالشبه وجل الصبار لإزالة رائحة العرق نهائيًا بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر علبة متوسطة الحجم، ثم نضع بها جميع المكونات السابقة. نقوم بتقليب الخليط حتى نحصل على قوام كريمي رائع. نقوم بوضع العلبة في الفريزر لمدة عشر دقائق حتى تتماسك جيدًا. نخرج العلبة من الفريزر، ثم نقوم باستخدام الوصفة كل يوم بعد الاستحمام حتي نحصل على رائحة عطرية جميلة تدوم طول اليوم.

طرق طبيعية لتخلص من رائحة العرق الكريهة

سوف نتعرف على بعض الطرق التي تساعدنا في التخلص من الروائح الكريهة نهائيًا وهى كما يلي:-