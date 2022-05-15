نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة مزيل العرق بالشبه وجل الصبار للتخلص من الروائح الكريهة نهائياً في المقال التالي
مزيل العرق بالشبه وجل الصبار من أقوى الوصفات الطبيعية التي تعطي الجسم الشعور بالانتعاش طول الوقت، وهى وصفة سحرية تساعد على التخلص من رائحة العرق الكريهة وتساعد في التخلص من مشاكل العرق نهائياً، وتقضي على البكتيريا التي تنمو تحت الإبط وتسبب الروائح الكريهة، وهي من الوصفات الجبارة التي تساعد على أغلاق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الفطريات التي تجعل راحة الجسم كريهة، وهذه الوصفة تحتوي على مكونات طبيعية لا تسبب أي مشاكل للجلد مثل الحكة والحساسية أو الالتهابات لأنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية، وسوف نتعرف معكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفة مزيل العرق بالشبه وجل الصبار السحرية لإزالة رائحة العرق نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.
مكونات عمل وصفة مزيل العرق بالشبه وجل الصبار
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تحتوي عليها هذه الوصفة الطبيعية وهى كما يلي:-
- ثلاث ملاعق كبيرة من الشبه.
- ٢ ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ثلاث نقاط من المسك.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة مزيل العرق بالشبه وجل الصبار لإزالة رائحة العرق نهائيًا بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر علبة متوسطة الحجم، ثم نضع بها جميع المكونات السابقة.
- نقوم بتقليب الخليط حتى نحصل على قوام كريمي رائع.
- نقوم بوضع العلبة في الفريزر لمدة عشر دقائق حتى تتماسك جيدًا.
- نخرج العلبة من الفريزر، ثم نقوم باستخدام الوصفة كل يوم بعد الاستحمام حتي نحصل على رائحة عطرية جميلة تدوم طول اليوم.
طرق طبيعية لتخلص من رائحة العرق الكريهة
سوف نتعرف على بعض الطرق التي تساعدنا في التخلص من الروائح الكريهة نهائيًا وهى كما يلي:-
- الاستحمام كل يوم يساعد على التخلص من رائحة العرق.
- استخدام مزيل العرق الطبيعي لأنه أفضل ولا يتسبب في إغلاق مسام الجلد.
- ارتداء الملابس القطنية التي تساعد في امتصاص العرق.
- استخدام منظفات من نوع جيد حتى نجعل رائحة الملابس جميلة.
- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم يساعد على طرد السموم والبكتيريا والفطريات والجراثيم من الجسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة مزيل العرق بالشبه وجل الصبار للتخلص من الروائح الكريهة نهائياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.