وداعاً للرؤوس السوداء.. تقشير البشرة الجافة والحساسة لوجه صافي كالبدر وتحفيز قوي للكولاجين

إن تواجد طبقات جلد ميتة على البشرة يجعلها سوداء مما يزعج الكثير من الفتيات وخاصةً أصحاب البشرة الجافة والحساسة، حيث يعد تقشير أي نوع من النوعين صعبًا وذلك بسبب ما تسببه المقشرات المستخدمة من احمرار والتهابات، لكن هناك طريقة مميزة و طبيعية لتقشير البشرة الجافة والحساسة والتي سوف نقوم بتقديمها لكم من خلال المقال.

تقشير البشرة الجافة والحساسة

يمكنك عمل المقشر الخاص بنوع بشرتك بكل سهولة وتوفير وذلك لأن أغلب المقشرات الطبيعية مكوناتها متوفرة ورخيصة الثمن، وإليك أهم هذه المقشرات فيما يلي:

الطين الأخضر

يعتبر الطين الأخضر من أفضل أنواع المقشرات التي يمكنك أن تستخدميها خاصةً إذا كانت بشرتك حساسة.

بعد ذلك يمكنك تحضيرها من خلال خلط ملعقتين من الطين الأخضر مع القليل من الماء الدافئ مع التقليب حتى يصبح لديك عجينة لينة.

ثم يتم فرد الخليط على الوجه بالتساوي ليكون طبقة سميكة.

بعد ذلك يترك ليصبح جافًا.

عليك بعدها فرك الخليط من على وجهك بحركات دائرية مع اتجاه عقارب الساعة بكل رفق.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بماء جاري، ويمكنك أن تستخدم هذا المقشر مرة كل يومين.

دقيق الشوفان

البعض يستخدم دقيق الشوفان في عمل الوجبات فقط ولكن يمكنك استخدامه كنوع مقشر قوي لبشرتك الجافة أو الحساسة وذلك بخلط كمية مناسبة من دقيق الشوفان المطحون.

بينما ويضاف إليه كمية مناسبة من الماء الدافئ ويتم مزجهم جيدًا.

بعد ذلك يوضع الخليط على الوجه لمدة ثلث ساعة وحتى تجديه قد جف تمامًا.

ثم قومي بفرك وجهك وتقشيره بهدوء.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء وضعي القليل من المرطب الخاص بك وانتظري قليلًا.

ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.

كما يمكنك أن تكرري هذا المقشر مرة يومًا بعد يوم. وذلك للحصول على بشرة خالية من التصبغات أو الجلد الميت.

في نهاية الحديث عن تقشير البشرة الجافة والحساسة فقد عرضنا طريقتين لعمل مقشر منزلي طبيعي دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال على المقشرات المباعة، فالطريقة الأولى باستخدام الطين الأخضر، والثانية باستخدام دقيق الشوفان، فعليك اتباع الطريقة التي تحلو لك وتناسب بشرتك.