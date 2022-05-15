روتين للعناية بأظافر الايدين هيخليها تنمو بشكل اسرع واقوى

كتير من البنات بيشتكوا من ضعف وتكسر الاظافر وانها مش بتطول او نموها بيبقى بطيء جدا ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك مع كل بنات حوا روتين للعناية بأظافر الايدين ، هيساعد ان ضوافرك تنمو بشكل اسرع واقوى مع الانتظام عليه.

روتين للعناية بأظافر الايدين:

عشان الروتين يجيب معاكي نتيجة كويسة ، ضروري تعرفي ان وضع المانيكير بشكل مستمر بيضعف الضوافر، بيسبب تكسرها وتشققها ، بيسبب اصفرار الاظافر وتغير لونها ، عشان كده ضروري انك تريحي ضوافرك من المانيكير.

لازم تشيلي المانيكير بعد 3 ايام ماتسيبهوش على ضوافرك اكتر من كده ، ولو عايزة تحطي مانيكير تاني يبقى تريحي الضوافر من 6 – 7 ساعات او طول الليل وبعدها ممكن تحطي عليها مانيكير تاني.

– الخطوة 1:

اول حاجة لو حاطة اي مانيكير شيليه بالاسيتون.

– الخطوة 2:

نضفي ايدك وضوافرك كويس ، عن طريق عمل خليط من ½ معلقة كبير دقيق مع ½ معلقة كبيرة لبن ، اخلطيهم كويس ، دلكي ايدك وضوافرك بالخليط ده كويس جدا لمدة دقيقة ، بعدها اغسلي ايدك بالماية ونشفيها.

– الخطوة 3:

تبييض الاظافر ، حطي كل ضوفر طبقة رقيقة من معجون الاسنان ، ودلكيه على ضوافرك بفرشة اسنان ناعمة قديمة عندك لمدة دقيقة ، بعد التدليك سيبيه على ضوافرك 5 دقايق كمان ، وبعدين اغسلي ضوافرك بالماية او امسحيهم بسفنجة مبلولة بالماية.

– الخطوة 4:

انقعي ضوافرك في ماية دافية ، في طبق حطي كمية مناسبة من الماية السخنة ، واعصري فيها ½ ليمونة ، وضيفي قشرة الليمونة في الماية بعد ما تعصريها ، وضيفي ½ معلقة صغيرة ملح, 1 معلقة كبيرة شاور جل ، قلبيهم كويس مع بعض ، انقعي ضوافرك في الماية دي لمدة 5 – 6 دقايق ، بعد 5 دقايق خدي قشرة الليمونة افركي بيها ايدك وضوافرك ، وبعدها اغسليها بالماية ، الخليط ده هيساعد على ازالة الجلد الميت وتنضيف الايد والضوافر ، وتفتيح الايد.

اعملي الخطوات دي مرة واحدة في الاسبوع ، هتساعد على تقوية الاظافر ونموها بشكل اسرع ، وتنضيف الايد وتنعيمها.

– الخطوة 5:

سيروم تقوية الاظافر ، عبارة عن 1 معلقة صغيرة فازلين, 1 معلقة صغيرة زيت زيتون, 2 كبسولة زيت فيتامين E ، اخلطيهم مع بعض كويس ، وكده سيروم الاظافر يبقى جاهز ، احتفظي بيه في اي علبة فاضية عندك للاستخدام.

ادهني ضوافرك بالسيروم ده يوميا قبل النوم ، ودلكيه على الضوافر لمدة 5 دقايق ، وسيبيه طول الليل ، واغسليه الصبح بالماية العادية.

لو انتظمتي على السيروم ده بشكل يومي هتشوفي نتايج ملحوظة في وقت قصير وضوافرك هتنمو بشكل اسرع.

الخطوات بالفيديو:

7 طرق هتخلي ضوافرك تنمو اقوى واطول