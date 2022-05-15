ببيضة واحدة افردي شعرك الخشن المجعد وحولي لحرير انسيابي اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر بالبيض، الكيراتين الصناعي مكلف ويضر الشعر وفروة الرأس، حيث تقوم الفتيات الذين يعانن من شعر خشن ومجعد بالتوجه إلى صالونات التجميل لعمل كيراتين للشعر، ولكن بعد مرور عام تجد الفتيات الشعر يعود إلى وضعه الطبيعي، كما تزداد خشونته و تلفه وتقصفه، لذا يبحثن عن الكيراتين الطبيعي الغير مكلف والذى يحافظ على بصيلات الشعر ونعومته ولا يسبب أى آثار جانبية على فروة الرأس، حيث يتم تحضيره في المنزل بكل سهولة وبمكونات طبيعية تساعد على نمو الشعر وتغذيته والتخلص من تجاعيده، وهذا ما سوف نوضحه خلال هذا المقال.

فرد الشعر بالبيض

الشعر المجعد يحتاج إلى وقت لفرده وأحياناً يسبب آلام شديدة والتهابات في فروة الرأس، لذلك تلجأ الفتيات إلى عمل الكيراتين للتخلص من معاناة فرد الشعر الخشن، ولكن ينتهي مفعول الكيراتين بعد عام وتحتاج إلى عمله مرة أخرى، وهذا يحتاج إلى ميزانية كبيرة، لذلك يبحثن عن وصفات الكيراتين المنزلي الطبيعي للشعر، وتتمثل مكوناته في التالي.

المكونات

ملعقتين من النشا كبيرتين.

كيس خميرة فورية.

بيضة.

2 ملعقة من خل التفاح كبيرة.

غطاء الرأس البلاستيكي.

طريقة التحضير

يساعد الكيراتين الطبيعي على تغذية الشعر، وزيادة نموه وكثافته وجعله رطب وناعم، ويخلص الشعر من الخشونة والتجاعيد، كما أن مكوناته بسيطة ولا تحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة، ويمكن تحضير الوصفة واستخدامها من خلال إتباع التالي.

نضع النشا والخميرة والبيضة وخل التفاح في وعاء عميق ونقلب جميع المكونات.

نترك الخليط لمدة عشر دقائق.

بعدها نقوم بوضع الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.

نغطي الرأس بالغطاء البلاستيكي.

بعد مرور ساعة نغسل الشعر بالماء والشامبو.

نكرر الوصفة مرة أسبوعياً.

طريقة فرد الشعر بالبيض

موزة كبيرة مهروسة.

بيضه.

غطاء بلاستيكي.

طريقة التحضير