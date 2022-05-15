لفي ورق العنب بسهولة في خمس دقايق بس بإستخدام مشط الشعر ولا اجدعها مكنة لف

محشي ورق العنب من الأكلات الشهية اللذيذة التي يحبها الجميع، ولكن تكمن صعوبته في أن لفه يأخذ وقتاً طويلاً، وتبحث ربات البيوت عن طريقة سهلة وسريعة للف ورق العنب، من أجل إعداده بسهولة لأفراد أسرتها، حيث أن وقت اعداده قد تقوم ربة البيت بتقسيمه على أيام، فتقوم بتجهيز الخلطة في يوم ولف الورق في يوم أخر، ولكن نقدم لكي عزيزتي ست البيت طريقة سهلة للف ورق العنب، ستريحك من عناء الوقت الطويل الذي تقضينه في اللف، كما أنها تضمن لكي الحصول على أصابع ورق عنب متساوية ومرتبة ستدهش جميع أفراد أسرتك.

طريقة عمل خلطة المحشي

تتكون خلطة محشي ورق العنب من مكونات رئيسية معروفة، وهي الأرز والخضرة والصلصة والبصل، وتتشابه خلطة ورق العنب مع باقي أنواع المحشي الأخرى، ويمكن عمل خلطة المحشي بإتباع الخطوات التالية:-

قومي بفرم البصل ثم ضعيه مع زيت وملعقة سمن على النار حتى الحصول على لون ذهبي.

اضيفي عصير الطماطم إلى البصل.

أضيفي الملح والفلفل وما تفضليه من توابل.

اتركي الطماطم لتتسبك على النار ثم أضيفي الأرز المغسول.

أفرمي الخضرة (شبت – بقدونس كسبرة) وأضيفيها لخلطة الأرز والصلصة.

قومي بلف ورق العنب بطريقة المشط كما في الخطوات التالية.

طريقة لف ورق العنب بالمشط