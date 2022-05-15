قمر كالبدر.. طريقة عمل كريم أساس طبيعي وانسى المكياج الضار للبشرة وكونى افتح 3 درجات بلمسة واحدة

يكاد يكون كريم الأساس من أكثر مستحضرات التجميل أهمية في إعطاء درجة لون موحدة للبشرة مع الحفاظ على تغطية عيوب البشرة، وبالتالي يجب استخدامه، لكن يجب أن يكون ذلك الكريم لا يؤثر بالسلب على البشرة بعد استخدامه، لذلك يجب استخدام عددًا من المكونات الطبيعية لتحضيره دون استعمال أي مكونات كيميائية، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أسهل طريقة عمل كريم أساس طبيعي داخل هذا المقال.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

لكي يتم الاستفادة الكاملة من وضع كريم الأساس الطبيعي على الوجه، فهنا يجب أن نلتزم بكافة المكونات وخطوات التحضير الآتي ذكرها بهذا الشكل الآتي:

مكونات كريم الأساس

نصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

ونصف ملعقة صغيرة من زيت الجوجويا.

ملعقة صغيرة من مسحوق تجميل معدني.

خطوات صنع فاونديشن طبيعي في المنزل

نقوم في البداية بإضافة زيت الجوجويا مع زبدة الشيا مع ملعقة صغيرة من أي مسحوق تجميل معدني داخل وعاء صغير، وذلك مع الخلط المستمر، حتى نتحصل على قوام متجانس بعض الشيء. بعد ذلك تأتي خطوة وضع الوعاء على نار هادئة بعض الشيء، ويتم تحريك الخليط باستمرار على النار، حتى يتم إذابة زبدة الشيا بالشكل المطلوب. ثم نقوم بغلق النار على الخليط، وبعد تقليب الخليط، فهنا نقوم بوضع الخليط داخل وعاء آخر. بعد ذلك تأتي خطوة استخدام خفاقة يدوية، لخلط الخليط بشكل جيد، حتى نلاحظ بأن قوام ولون الخليط قد أصبح موحدًا. ثم من بعدها نقوم بوضع كريم الأساس داخل علبة زجاجية نظيفة، فيجب غلق العلبة بإحكام، للحفاظ على كريم الأساس، لكن قبل غلقه فيجب أن يتم تبريده. بعد ذلك يكون لدينا كريم أساس طبيعي جاهزًا لوضعه على الوجه. فهذا الكريم لا يؤثر سلبًا على البشرة على عكس ما يحدث مع كريمات الأساس التي تحتوي على مكونات كيميائية ضارة. بينما من الأفضل وضع علبة كريم الأساس في مكان درجة حرارته عادية.

في الختام نكون قد سردنا لكم أسهل وأسرع طريقة عمل كريم أساس طبيعي داخل المنزل. فكريم الأساس الطبيعي يحافظ على درجة ترطيب البشرة ويمنعها من التعرض إلى التصبغات وحبوب الشباب. لذلك يجب استخدام المكونات التي عرضناها داخل هذا المقال. مع الالتزام الحرفي بكل خطوة ذكرناها.