نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مواد كيميائية.. بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها مناسب لجميع انواع البشرة في المقال التالي
طريقة عمل كريم أساس طبيعي، تعتمد الفتيات على كريم الأساس الصناعي في اخفاء جميع عيوب البشرة، وجعل البشرة لامعة ومشرقة وتناسب حضور المناسبات، ولكن عند غسل بشرة الوجه من كريم الأساس الصناعي تجد الفتيات ظهور أماكن داكنة وحب شباب على البشرة، حيث تتشرب بشرة الوجه كريم الأساس الصناعي عند تركه عليها لفترة طويلة والتعرض للهواء وأشعة الشمس، لذلك يسبب إصابة البشرة بمختلف المشاكل، وتسبب مشاكل البشرة الحرج والضيق للفتيات، ولمعرفة طريقة عمل كريم أساس طبيعي تابعوا السطور التالية.
طريقة عمل كريم أساس طبيعي لتبيض البشرة
تختلف درجة لون بشرة كل فتاة عن الأخرى، لذلك لابد من تحديد درجة لون البشرة لتحضير كريم أساس مناسب معها، كما أن مكونات عمل كريم الأساس الطبيعي تفيد البشرة وتساعد على تفتحها وتبيضها ولا تسبب أي أضرار على البشرة، ويمكنك عمل أفضل كريم أساس طبيعي في المنزل من خلال المكونات التالية.
المكونات
- نحضر ملعقة من النشا إذا كانت البشرة داكنة ونحتاج إلى ملعقتين إذا كانت البشرة خمرية، أما البشرة الفاتحة نحتاج إليها ثلاث ملاعق من النشا.
- قرفة ملعقتين صغيرتين.
- ملعقة من أحمر الخدود صغيرة.
- كاكاو ملعقة أو ملعقتين حسب لون البشرة.
- قطرات من زيت اللوز.
- علبة زجاجية محكمة الغلق.
طريقة التحضير
عند معرفة مكونات عمل كريم أساس طبيعي في المنزل، نجد أن جميع هذه المكونات متوفرة وبسيطة في التكلفة، وارخص بكثير من شراء كريم الأساس الصناعي الضار على البشرة، ويمكنك تحضيره من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نحضر علبة الزجاج محكمة الغلق ونضع فيها النشا حسب درجة لون البشرة ونضيف عليه القرفة والكاكاو وأحمر الخدود وزيت اللوز ونقلب جميع المكونات.
- نغلق العلبة الزجاجية جيداً ونضع فيها فرشاة مخصصة لتوزيع كريم الأساس على الوجه.
نضع العلبة في مكان بارد بعيد عن أشعة الشمس.
- يمكن استخدامه قبل الخروج من المنزل.
فوائد كريم الأساس الطبيعي للبشرة
- يحافظ كريم الأساس الطبيعي على جمال البشرة.
- يساعد النشا على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها.
- يرطب زيت اللوز البشرة ويقضي على الجفاف.
- يوحد كريم الأساس الطبيعي لون البشرة.
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