نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناعم وحرير.. تنعيم الشعر الخشن الأفريقي بطرق طبيعية أنسي الشعر المجعد المتطاير بسرعة وللأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشعر الخشن الأفريقي من أكثر ما يزعج السيدات حيث أن حلم أغلبهم أن يحصلوا على شعر مفرود دون هيشان، فالبعض يلجأ إلى طرق الفرد الكيماوية المختلفة التي تعمل على تلف الشعر مع استمرار الاستخدام، لذلك نقدم لك أفضل المواد الطبيعية التي تساعدك على تنعيم الشعر الخشن الأفريقي دون إزعاج وذلك من خلال السطور القادمة، كما سنجعلك توفري الكثير والكثير.

تنعيم الشعر الخشن الأفريقي

هناك العديد من الطرق المستخدمة من أجل الحصول على شعر مفرود وأكثر نعومة، ويمكن استخدام هذه الطرق مع الشعر الأفريقي، وإليكم مجموعة من هذه الطرق المختارة بعناية.

حليب جوز الهند للشعر الخشن

يعتبر حليب جوز الهند من المواد التي تستخدم من أجل تغذية الشعر وتنعيمة، ويتم تحضير هذه الخلطة بكل سهولة كالتالي:

المكونات:

نصف كوب من لبن جوز الهند.

ستة ملاعق كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير:

قومي بوضع لبن جوز الهند في وعاء.

بعد ذلك اضيفي إليه عسل النحل وقلبي المكونين جيدًا.

ثم قسمي شعرك إلى أجزاء باستخدام مشط واسع.

بعد ذلك مشطي كل جزء من شعرك جيدًا لتتخلصي من التشابك الموجود به.

ثم ضعي الخليط على كل جزء من شعرك، واتركيه لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الربع ساعة مشطي شعرك ثانيةً

ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

بعد ذلك كرري الاستخدام على الأقل مرة كل يومين.

الحليب والبيض لتنعيم الشعر الأفريقي

يمكنك تحضير هذه الوصفة بالطريقة التالية:

المكونات:

حبة واحدة من البيض الأحمر.

كوب من اللبن الحليب.

طريقة التحضير:

قومي بوضع البيضة في إناء واخفقيها جيدًا.

بعد ذلك أضيفي إليها اللبن الحليب وقلبي المكونات جيداً

ثم قومي بوضع الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن الساعة.

بعد ذلك مشطي شعرك وهو ممزوج بالخليط.

ثم اغسلي شعرك وتخلصي من الخليط الموجود عليه.

بعد ذلك ضعي سيروم مرطب لشعرك.

ثم قومي بتمشيط شعرك وكرري الماسك مرة كل يومين.

في نهاية الحديث عن تنعيم الشعر الخشن الأفريقي فقد عرضنا طريقتين من الطرق الفعالة للحصول على شعر ناعم خالي من التجاعيد وذلك باستخدام حليب جوز الهند، والبيض واللبن الحليب فهذه المكونات تم تجربتها العديد من المرات، لذلك عليك القيام بإحداهما والمواظبة عليها.