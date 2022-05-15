أحلي من العربيات.. طريقة عمل كبدة عز المنوفي الاصلية بسر الخلطة والطعم حكاية أحلي من الجاهز

يتساءل الكثيرون عن طريقة عمل كبدة عز المنوفي باعتبارها إحدى الأطباق الشرقية الشهيرة التي يقدمها لذا يقبل الجميع على تناولها والاستمتاع بروعة مذاقها، يمكن تطبيق هذه الطريقة الرائعة التي يعشقها الجميع سواء كبار أو صغار في المنزل بتكلفة قليلة مع التأكد من نظافة الخامات المستخدمة وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

طريقة عمل كبدة عز المنوفي

الكبدة الاسكندرانى من الأكلات الشعبية المميزة التي يعشق الجميع تناولها سواء كوجبة غداء أو عشاء كما أنها من الأكلات السهلة التي يمكن اعدد الكبدة الإسكندراني باحترافية في دقائق معدودة دون جهد أو عناء بمكونات سهلة وخطوات بسيطة تتمثل في التالي:

مقادير الكبدة الاسكندرانى

½ كيلو كبدة مقطعة شرائح صغيرة.

10 فصوص من الثوم المفروم.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الجافة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف كوب من الزيت.

رشة من بهارات الكبدة.

القليل من الشطة ويمكن الاستغناء عنها.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني زي المحلات

يوضع مقدار الزيت في مقلاة، يسخن الزيت قليلًا ثم يضاف إليه الثوم المفروم ويشوح جيدًا. بعد ذلك تضاف الكبدة على الثوم مع ملاحظة تجنب غسل الكبدة بالماء والاكتفاء بتنظيفها بمقدار من الخل والليمون. ثم توضع في مصفاة للتخلص من بقايا الخل والليمون. بعد ذلك تقليب الكبدة جيدًا مع مراعاة طهيها على حرارة عالية وعندما تبدأ في النضج ويتغير لونها تخفض درجة الحرارة. يفضل إضافة مقدار الكمون والكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود وبهارات الكبدة والخل والشطة في هذه المرحلة وتقلب المكونات معًا حتى تتداخل تمامًا. بعد ذلك يتم وضع الفلفل الأخضر الحامي وعصير الليمون على الكبدة وتقلب المكونات جيدًا. ثم ترفع من على النار وتقدم الكبدة الإسكندراني مع شرائح الليمون اللذيذة وطبق من المخلل إضافة إلى السلطات المتنوعة.

في نهاية مقال طريقة عمل كبدة عز المنوفي حيث تم التعرف على طريقة إعداد هذا الطبق المميز بالتفصيل مع توضيح كل التكات التي تضيف نكهة خاصة إلى هذا الطبق الشهي الذي يفضله الكثيرون إضافة إلى القيمة الغذائية العالية في هذه الطبق المقدم.