طريقة عمل الكبدة الإسكندراني على أصولها بالتتبيلة السرية وبطعم حكاية مثل المطاعم

تعد من اشهى المأكولات التي علينا بتناولها في اي وقت من الأوقات هي الوجبات السريعة مثل الكبدة والكفتة والبرجر وغيرها من المأكولات الأخرى، وتعتبر الكبدة من المأكولات التي يمكننا تناولها لانها تقدم بالعديد من الأشكال والنكهات المختلفة مثل الكبدة الإسكندراني والكبدة البلدي والكبدة المجمدة، حيث لا يوجد هناك طريقة افضل من طرق عمل الكبدة الإسكندراني وتعتبر الكبدة المجمدة من أنواع الكبدة التي تسبب العديد من المشكلات الصحية للإنسان لانها تحتوي على مواد حافظة تسبب حدوث الكثير من الامراض لهؤلاء الذين يقومون بتناول هذا النوع من الكبدة، حيث يمكننا تناول الكبدة بالطريقة الإسكندرانية لانها هذه الطريقة تضم العديد من الخضروات المشكلة والبهارات المختلفة التي تضيف نكهة وطعم لهذه الكبدة.

مكونات عمل وصفة الكبدة الإسكندراني

كيلو واحد من الكبدة.

حبتان إثنان من البصل.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.

حبتان إثنان من الطماطم.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الابيض.

طريقة عمل وصفة الكبدة الإسكندراني