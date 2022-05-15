نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء بنات ٢٠٢٢ أسماء بنات مميزة ونادرة ومسلمة وتركية ومعانيها في المقال التالي

بمجرد ان تعلم الام ان هناك مولود جديد وان حملها في فتاة تبدا في البحث عن اجمل وافضل أسماء بنات جديدة وفريدة وتحمل معني مميز، ولذلك نوفر لكم الكثير من أسماء للبنات 2022 تركية وعربية واجنبية وأسماء بنات من القران وأسماء بنات فريدة وأسماء بنات دلع وكيوت وأسماء بنات خفيفة وبجانب ذلك نوفر لكم معاني هذه الأسماء ويمكنك الاختيار من بين المئات من الأسماء التي نوفرها لكم في هذا الموضوع. أسماء بنات ٢٠٢٢ نوراي: من أسماء البنات القوية والمميزة ومعناة هو إشارة الي القمر المضيء.

وجد: هو من أسماء بنات من ثلاث حروف اذا كنت تبحث عنها ومعناة إشارة الي شدة الفرح.

ميرفي: من أسماء البنات النادرة وهو إشارة الي الحصي.

اسم لين: اذا كنت تبحث عن أسماء بنات حلوة وخفيفة فهو اسم رائع وجميل ويشير الي اليسر والسهولة.

ليان: هو من أسماء بنات حلوة ونادرة وهو يشير الي الرخاء والعيشة الرغدة.

شريهان: هو من أسماء بنات جديدة والمميزة ومعناة الاميرة المحبوبة. اسماء بنات من ثلاث حروف رنا: هو من أسماء البنات الأصيلة والقديمة وهو إشارة الي الفتاة التي تحب الهدوء والتأمل.

حور: من أسماء البنات المميزة والجميلة وهو أيضا من أسماء البنات من القران.

ضحي: من الأسماء التي ذكرت في القران الكريم وهو من الأسماء المميزة والنادرة.

هند: هو من الأسماء العربية القديمة والأصيلة واشارة الي النساء القادمات من نهر السند. اسماء بنات تركية 2022 بيراي: من الأسماء التركية الجميلة ومعناة أجمل النساء.

بيري: من ضمن أسماء بنات تركية 2023 ومعناة هو الحورية.

روكان: من أسماء البنات التركية المميزة والنادرة ومعناة ضحكة الشمس.

أفين: من ضمن أسماء بنات تركية فريدة ومميزة ومعناة الحب والعشق.

تولاي: هو من أسماء البنات التركية المميزة ومعناة ضوء القمر الشفاف الدقيق.

تولين: من الأسماء المميزة والجميلة ومعناة هالة القمر ومن اكثر الأسماء انتشارا في تركيا.

اوزجى: من ضمن أسماء بنات تركية ومميزة ومعناة الفتاة التي تتسم بالود.

نورسين: هو من أسماء بنات تركية 2022 ويطلق هذا الاسم علي الفتاة ذات الخلق الحسن. عمر شويل - جدة أسماء بنات ٢٠٢٢ أسماء بنات مميزة ونادرة ومسلمة وتركية ومعانيها - ثقفني

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