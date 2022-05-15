نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة ملح واحدة لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي
إزالة الشعر بالملح، سنتطرق في هذه المقالة إلى وصفات الجسم التي تساعد بدورها المرأة على التخلص من الشعر وإزالته بشكل نهائي وذلك باستخدام الملح وبعض المكونات المنزلية بطرق آمنة وصحية، بدون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية قد تضر ببشرة الجسم، من المعروف أن هناك العديد من الوسائل التي تقدم عليها المرأة من أجل التخلص من شعر الجسم سواء باستخدام الكريمات المخصصة لهذا الغرض، أو باستخدام ماكينات الحلاقة النسائية (السيلك آبيل، الشفرات)، أو حتى باستخدام الحلاوة (السويت)، إلا أن بعض تلك الوسائل تظل غير آمنة بشكل كبير عند استخدامها على بشرة الجسم، أو بسبب عدم إجادة بعض السيدات استخدامها بالشكل الصحيح، وعليه سنوضح لكي سيدتي كيفية تطبيق وصفات الملح لإزالة شعرك والحصول على بشرة ناعمة وصافية، حيث يساهم الملح في تثبيط عمليات نمو الشعر، وتحفيز تساقط الشعر بشكل واضح.
طريقة إزالة الشعر بالملح
المكونات
- معلقة كبيرة من الملح
- معلقة كبيرة من زيت الزيتون
طريقة التحضير
- قومي بمزج مقدار الملح الأبيض مع زيت الزيتون معاً جيداً.
- افردي الخليط على المكان الذي تودين إزالة الشعر منه، ثم افركيه بعناية على بشرتك، واتركيه لمدة ساعة كاملة (60 دقيقة).
- ثم بعد ذلك قومي بإزالة الشعر من المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد نهائيا منها باستخدام أي وسيلة تتناسب مع طبيعة بشرتك، ماعدا شفرة الحلاقة لأن من شأنها أن تسبب في تهيج البشرة والتهابها لاستخدامها من الملح.
- لكي تحصلي على أفضل نتيجة، كرري تلك الوصفة كلما لاحظتي ظهور شعر بتلك المناطق بصفة دورية، وسوف تلاحظين قلة نمو الشعر بها بشكل واضح.
وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد نهائيا
المكونات
- نصف كوب من الملح
- ربع كوب من الماء البارد
طريقة التحضير
- امزجي الملح مع الماء البارد بشكل جيد، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.
- قومي بفرد الخليط على جسمك، وافركيه لبضع دقائق، ثم اتركيه لمدة عشر دقائق.
- أزيلي الشعر من البشرة بأي وسيلة تناسبك، ثم اغسلي جسمك بالماء الفاتر، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لتلاحظي الفرق بنفسك.
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