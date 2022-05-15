نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة غرقانة بالصوص بمقادير اقتصادية وبطعم هش وخفيف في المقال التالي
تعتبر كيك الشيكولاتة من الكيك الشهي الذي يمكننا عمله في المنزل بأبسط الطرق وبدون تعب ولا مجهود، حيث يعتبر الكيك عادة من أشهى أنواع الحلويات التي يمكننا تناولها لأنها خفيفة وسهلة الهضم وغير مكلفة، حيث تحتاج هذا النوع من الحلويات إلى المكونات البسيطة والتي لا يخلو أي بيت منها مثل البيض والحليب والدقيق والزبادي والكاكاو حيث يمكننا تناول الكيك مع العديد من المشروبات الأخرى مثل العصائر بمختلف أنواعها والشاي والحليب ويمكننا تناولها في وجبات الإفطار أو وجبات العشاء لأنها خفيفة وسهلة الهضم، وتعتبر طريقة تحضير هذه الكيكة من الطرق الغير مجهدة نهائيا.
مكونات عمل وصفة كيك الشيكولاتة
- ثلاث حبات من البيض.
- كمية من الدقيق تناسب قوام العجينة.
- كوب واحد إلا ربع من الكاكاو البودر المحلى.
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
طريقة عمل وصفة كيك الشيكولاتة
- عليكي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد إلا ربع من الكاكاو البودر المحلى وكوب واحد إلا ربع من الزيت مع كوب واحد من السكر وقومي بخفق هذه المكونات ببعضها حتى تتمكنين من تجانس المكونات وذوبان السكر والحصول على قوام كثيف.
- بعد الحصول على ذلك القوام قومي بإضافة كوب واحد من الحليب واخلطي المكونات ببعضها مرة أخرى.
- بعد ذلك عليكي بتحضير وعاء وضعي به نصف كمية الخليط وخذي الباقي في كوب وضعيه في الثلاجة ثم قومي بإضافة الدقيق ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وقومي بعجن المكونات ببعضها جيدا.
- بعد عجن هذه المكونات والحصول على قوام كثيف أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة ثم قومي بصب خليط الكيك في هذه الصينية وقومي بإدخالها في الفرن واتركيها حتى تنصج.
- أتركي صينية كيك الشيكولاتة في الفرن حتى تنضج وترتفع كميتها ثم أخرجيها من الفرن وقومي بصب خليط الشيكولاتة في هذه الصينية واتركيها حتى تمتص الشيكولاتة السائلة ثم قومي بتقديمها بألذ وأشهى طعم.
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