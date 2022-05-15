طريقة عمل كيكة الشوكولاتة غرقانة بالصوص بمقادير اقتصادية وبطعم هش وخفيف

تعتبر كيك الشيكولاتة من الكيك الشهي الذي يمكننا عمله في المنزل بأبسط الطرق وبدون تعب ولا مجهود، حيث يعتبر الكيك عادة من أشهى أنواع الحلويات التي يمكننا تناولها لأنها خفيفة وسهلة الهضم وغير مكلفة، حيث تحتاج هذا النوع من الحلويات إلى المكونات البسيطة والتي لا يخلو أي بيت منها مثل البيض والحليب والدقيق والزبادي والكاكاو حيث يمكننا تناول الكيك مع العديد من المشروبات الأخرى مثل العصائر بمختلف أنواعها والشاي والحليب ويمكننا تناولها في وجبات الإفطار أو وجبات العشاء لأنها خفيفة وسهلة الهضم، وتعتبر طريقة تحضير هذه الكيكة من الطرق الغير مجهدة نهائيا.

مكونات عمل وصفة كيك الشيكولاتة

ثلاث حبات من البيض.

كمية من الدقيق تناسب قوام العجينة.

كوب واحد إلا ربع من الكاكاو البودر المحلى.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

طريقة عمل وصفة كيك الشيكولاتة