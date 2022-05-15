وصفة لبان الدكر السحرية لتبييض وشد تجاعيد البشرة في آن واحد لن تصدقي جمال بشرتك

بملعقتان كبيرتان من لبان الدكر تستطيعي علاج العديد من المشكلات ومنها مشكلة تجاعيد البشرة التي تعد هذه المشكلة من المشكلات الكبرى التي يجب علينا إهمال هذه المشكلة، حيث تنتج التجاعيد نتيجة بعض الإستخدامات الخاطئة على البشرة مثل عمل مساج بطريقة عنيفة للبشرة أو إستخدام بعض الوصفات الغير صحية على البشرة، ونلاحظ أن البعض من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز التجميلية على إستخدام الأجهزة التي تعمل هذه الأجهزة على شد البشرة بطريقة جذابة وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المكلفة والتي تترك مع مرور الوقت العديد من النتائج الضارة وهي حدوث ترهل في الجلد وحدوث تجاعيد أكثر مع مرور الوقت وكثرة الإستخدام ولا توجد هناك طريقة تعمل على القضاء على هذه التجاعيد أفضل من إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتعمل على تفتيحها.

مكونات عمل وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد

ملعقتان كبيرتان من لبان الدكر.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

كمية من الماء قليلة.

طريقة عمل وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد