نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لبان الدكر السحرية لتبييض وشد تجاعيد البشرة في آن واحد لن تصدقي جمال بشرتك في المقال التالي
بملعقتان كبيرتان من لبان الدكر تستطيعي علاج العديد من المشكلات ومنها مشكلة تجاعيد البشرة التي تعد هذه المشكلة من المشكلات الكبرى التي يجب علينا إهمال هذه المشكلة، حيث تنتج التجاعيد نتيجة بعض الإستخدامات الخاطئة على البشرة مثل عمل مساج بطريقة عنيفة للبشرة أو إستخدام بعض الوصفات الغير صحية على البشرة، ونلاحظ أن البعض من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز التجميلية على إستخدام الأجهزة التي تعمل هذه الأجهزة على شد البشرة بطريقة جذابة وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المكلفة والتي تترك مع مرور الوقت العديد من النتائج الضارة وهي حدوث ترهل في الجلد وحدوث تجاعيد أكثر مع مرور الوقت وكثرة الإستخدام ولا توجد هناك طريقة تعمل على القضاء على هذه التجاعيد أفضل من إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتعمل على تفتيحها.
مكونات عمل وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد
- ملعقتان كبيرتان من لبان الدكر.
- خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- كمية من الماء قليلة.
طريقة عمل وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد
- أحضري إناء وضعي به كمية من الماء مع ملعقتان كبيرتان من لبان الدكر وقومي بتقليب لبان الدكر في الماء لمدة قليلة.
- بعد ذلك قومي بأخذ حبات لبان الدكر التي تم تنقيعها في الماء وقومي بهرسها في طبق وضعي عليها خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- بعد وضع هذه المكونات قومي بتقليبها جيدا حتى تحصلين على وصفة متجانسة ومخلوطة تماما.
قومي بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب حتى تحصلين على بشرة نضيفة بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة على بشرتك وفي مناطق حول الفم.
- بعد ذلك اتركي هذه الوصفة على بشرتك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد ثم كرري إستخدام هذه الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع وخلال مرور شهر واحد من إستخدام هذه الوصفة سوف تحصلين على بشرة مشدودة وجميلة خالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة تماما.
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