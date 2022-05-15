ضعي ملعقة نشا وماء ورد على بشرتك ساعة واحدة ولن تصدقي النتيجة جمال رباني

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تعاني البعض من الفتيات من وجود إسمرار في لون البشرة والرقبة، حيث تعتبر هذه العلامات من العلامات التي تسبب لهم العديد من المواقف المحرجة والضيق، حيث تلجأ العديد من الفتيات إلى بعض الإستخدامات التي تعمل على تفتيح البشرة والرقبة مثل إستخدام المستحضرات التجميلية التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن هذه المستحضرات التجميلية تعمل على ضرر البشرة بشكل كبير حيث تعمل هذه المستحضرات على ظهور حب الشباب تحت الجلد وتعمل على حدوث إلتهابات شديدة في البشرة، حيث توجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والرقبة ومنها وصفة النشا ووصفة الكركم وغيرها من الوصفات الطبيعية الأخرى المتعددة.
مكونات عمل وصفة النشا لتفتيح البشرة والرقبة
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة النشا لتفتيح البشرة والرقبة
- قومي بغسل بشرتك والرقبة جيدا بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك ثم نشفيها بواسطة قطعة من القماش.
- أحضري طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعند وضع هذه المكونات ببعضها قومي بخلطها تماما حتى تصبح متجانسة.
- بعد خلط هذه المكونات جيدا ببعضها قومي بوضعها على منطقة الرقبة والبشرة وفي المناطق التي ترغبين في تفتيحها.
- بعد وضع هذه الوصفة على بشرتك وعلى رقبتك قومي بتركها على هذه الأماكن لمدة ساعة واحدة.
- بعد مرور تلك الساعة قومي بفرك بشرتك جيدا ثم قومي بغسل البشرة والرقبة بالماء البارد حتى تصبح هذه الأماكن خالية من هذه الوصفة وآثارها.
- بعد ذلك نشفي هذه الاماكن وإستخدمي زيت جوز الهند كمرطب، وعليكي بتكرار إستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع حتى تتمكنين من الحصول على افضل النتائج التي تحلمين بها وهي ظهور هذه المناطق بلون ابيض كالحليب وتصبح ناعمة ولامعة لذلك علينا بإستخدام هذه الوصفة.
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