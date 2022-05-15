ضعي ملعقة نشا وماء ورد على بشرتك ساعة واحدة ولن تصدقي النتيجة جمال رباني

تعاني البعض من الفتيات من وجود إسمرار في لون البشرة والرقبة، حيث تعتبر هذه العلامات من العلامات التي تسبب لهم العديد من المواقف المحرجة والضيق، حيث تلجأ العديد من الفتيات إلى بعض الإستخدامات التي تعمل على تفتيح البشرة والرقبة مثل إستخدام المستحضرات التجميلية التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن هذه المستحضرات التجميلية تعمل على ضرر البشرة بشكل كبير حيث تعمل هذه المستحضرات على ظهور حب الشباب تحت الجلد وتعمل على حدوث إلتهابات شديدة في البشرة، حيث توجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والرقبة ومنها وصفة النشا ووصفة الكركم وغيرها من الوصفات الطبيعية الأخرى المتعددة.

مكونات عمل وصفة النشا لتفتيح البشرة والرقبة

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة النشا لتفتيح البشرة والرقبة